Рогозин предложил российским предприятиям научиться самим защищаться от ударов ВСУ

Российским предприятиям стоит перестать «надеяться на чудо» и начать создавать собственный информационно-огневой периметр безопасности. Такое предложение высказал командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«Конечно, можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и бессилие тех, кто отвечает за безопасность объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Предлагаю вам, господа хорошие, перестать надеяться на чудо и русский авось и немедленно приступить к созданию собственного информационно-огневого периметра безопасности вверенного вам хозяйства», — заявил Рогозин. Об этом он написал в своем
Ранее ВСУ ударили по селу Новое Токмакского муниципального округа Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате происшествия повреждено оборудование предприятия «Таврия-Энерго», двое сотрудников ранено.
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