Рогозин предложил российским предприятиям научиться самим защищаться от ударов ВСУ

Рогозин: предприятиям в РФ надо не надеяться на чудо, а защищаться от ВСУ самим

20 июня 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

В России предприятия не должны не «надеяться на русский авось», а научиться защищать себя от ударов ВСУ, заявил Рогозин Фото: Роман Наумов © URA.RU Российским предприятиям стоит перестать «надеяться на чудо» и начать создавать собственный информационно-огневой периметр безопасности. Такое предложение высказал командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Конечно, можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и бессилие тех, кто отвечает за безопасность объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Предлагаю вам, господа хорошие, перестать надеяться на чудо и русский авось и немедленно приступить к созданию собственного информационно-огневого периметра безопасности вверенного вам хозяйства», — заявил Рогозин. Об этом он написал в своем telegram-канале . Ранее ВСУ ударили по селу Новое Токмакского муниципального округа Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате происшествия повреждено оборудование предприятия «Таврия-Энерго», двое сотрудников ранено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским предприятиям стоит перестать «надеяться на чудо» и начать создавать собственный информационно-огневой периметр безопасности. Такое предложение высказал командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Конечно, можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и бессилие тех, кто отвечает за безопасность объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Предлагаю вам, господа хорошие, перестать надеяться на чудо и русский авось и немедленно приступить к созданию собственного информационно-огневого периметра безопасности вверенного вам хозяйства», — заявил Рогозин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее ВСУ ударили по селу Новое Токмакского муниципального округа Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате происшествия повреждено оборудование предприятия «Таврия-Энерго», двое сотрудников ранено.