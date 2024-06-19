19 июня 2024

СК ХМАО направил в суд дело жительницы, рекламировавшую товары с символикой АУЕ*

© Служба новостей «URA.RU»
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В суд направлено уголовное дело в отношении югорчанки, торговавшей продукцией с экстремистской символикой
В суд направлено уголовное дело в отношении югорчанки, торговавшей продукцией с экстремистской символикой Фото:

Следователи направили в суд уголовное дело жительницы Сургута, которая в соцсетях рекламировала товары с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ХМАО в своем telegram-канале.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Сургута, обвиняемой в публичном демонстрировании символики экстремистской организации», — сообщает СУ СК России по ХМАО. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В марте 2024 года югорчанка попалась на торговле товарами с изображением запрещенной в России экстремистской организации АУЕ. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ.

*Экстремистская организация. Запрещена на территории РФ

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Следователи направили в суд уголовное дело жительницы Сургута, которая в соцсетях рекламировала товары с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ХМАО в своем telegram-канале. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Сургута, обвиняемой в публичном демонстрировании символики экстремистской организации», — сообщает СУ СК России по ХМАО. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. В марте 2024 года югорчанка попалась на торговле товарами с изображением запрещенной в России экстремистской организации АУЕ. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ. *Экстремистская организация. Запрещена на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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