СК ХМАО направил в суд дело жительницы, рекламировавшую товары с символикой АУЕ*

Следователи направили в суд уголовное дело жительницы Сургута, которая в соцсетях рекламировала товары с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ХМАО в своем telegram-канале.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Сургута, обвиняемой в публичном демонстрировании символики экстремистской организации», — сообщает СУ СК России по ХМАО. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
В марте 2024 года югорчанка попалась на торговле товарами с изображением запрещенной в России экстремистской организации АУЕ. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ.
*Экстремистская организация. Запрещена на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!