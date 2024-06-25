На тюменском Арбате жителей вербуют на службу по контракту. Видео

В Тюмени на главной пешеходной улице появился пункт отбора на контрактную службу
© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты культурного наследия. Тюмень, кафе тамрико, ул дзержинского 13
Пункт отбора располагается со стороны улицы Республики Фото:

В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского появился пункт для желающих поступить на службу по контракту. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Пешеходная улица Дзержинского. В начале улицы находится пункт отбора на военную службу по контракту», — сообщил корреспондент URA.RU.

Еще один пункт установили на железнодорожном вокзале в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени набирают 80 контрактников.

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В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского появился пункт для желающих поступить на службу по контракту. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Пешеходная улица Дзержинского. В начале улицы находится пункт отбора на военную службу по контракту», — сообщил корреспондент URA.RU. Еще один пункт установили на железнодорожном вокзале в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени набирают 80 контрактников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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