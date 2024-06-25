Пункт отбора располагается со стороны улицы Республики
В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского появился пункт для желающих поступить на службу по контракту. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Пешеходная улица Дзержинского. В начале улицы находится пункт отбора на военную службу по контракту», — сообщил корреспондент URA.RU.
Еще один пункт установили на железнодорожном вокзале в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени набирают 80 контрактников.
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