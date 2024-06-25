25 июня 2024

Челябинск в июне признали самым продуктивным городом России

Авито Работа: челябинцы показали высокую работоспособность в июне 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске 63% опрошенных горожан оценили свою продуктивность на 8-10 баллов
В Челябинске 63% опрошенных горожан оценили свою продуктивность на 8-10 баллов Фото:

Челябинск в июне 2024 года стал самым продуктивным городом России наравне с Новосибирском и Воронежем. Жители мегаполиса продемонстрировали самую высокую работоспособность, оценив свою продуктивность 8-10 баллов, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Продуктивными в июне 2024 года оказались в равной степени специалисты из Новосибирска, Воронежа и Челябинска. По 63% респондентов из этих городов оценили свою продуктивность в июне на 8-10 баллов», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что Москва оказалась на четвертом месте по продуктивности. Подводя итоги первого полугодия 2024 года, в России были опрошены более семи тысяч работающих россиян, после чего стало известно, насколько продуктивными они чувствуют себя в июне 2024 года. Для определения среднего уровня продуктивности опрашиваемых просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале.

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Челябинск в июне 2024 года стал самым продуктивным городом России наравне с Новосибирском и Воронежем. Жители мегаполиса продемонстрировали самую высокую работоспособность, оценив свою продуктивность 8-10 баллов, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Продуктивными в июне 2024 года оказались в равной степени специалисты из Новосибирска, Воронежа и Челябинска. По 63% респондентов из этих городов оценили свою продуктивность в июне на 8-10 баллов», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, что Москва оказалась на четвертом месте по продуктивности. Подводя итоги первого полугодия 2024 года, в России были опрошены более семи тысяч работающих россиян, после чего стало известно, насколько продуктивными они чувствуют себя в июне 2024 года. Для определения среднего уровня продуктивности опрашиваемых просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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