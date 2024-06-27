Песков пожелал Боливии спокойную обстановку

Песков: надеемся, что в попытке госпереворота в Боливии нет влияния извне
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В Кремле надеются, что в попытке госпереворота в Боливии не замешаны третьи страны
В Кремле надеются, что в попытке госпереворота в Боливии не замешаны третьи страны Фото:

В Кремле надеются на нормализацию ситуации после попытки госпереворота в Боливии. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, выразил надежду, что в этих событиях не замешаны третьи страны и пожелал Боливии спокойствия. 

«[Попытка госпереворота] это внутреннее дело Боливии. Очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разобрались с этой проблемой в рамках обеспечения конституционной законности. Мы желаем установления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет. Важно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран в произошедшее в Боливии», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Попытка госпереворота в Боливии была предпринята накануне военными. Восставших удалось остановить. Генерал Хуан Хосе Суньига, который возглавил вооруженный мятеж, задержан. Президент страны Луис Арсе совсем недавно был в России на Петербургском форуме. 

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В Кремле надеются на нормализацию ситуации после попытки госпереворота в Боливии. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, выразил надежду, что в этих событиях не замешаны третьи страны и пожелал Боливии спокойствия.  «[Попытка госпереворота] это внутреннее дело Боливии. Очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разобрались с этой проблемой в рамках обеспечения конституционной законности. Мы желаем установления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет. Важно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран в произошедшее в Боливии», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Попытка госпереворота в Боливии была предпринята накануне военными. Восставших удалось остановить. Генерал Хуан Хосе Суньига, который возглавил вооруженный мятеж, задержан. Президент страны Луис Арсе совсем недавно был в России на Петербургском форуме. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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