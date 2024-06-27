В Тюмени выступит звезда канала ТНТ Евгений Чебатков

Концерт артиста пройдет в ноябре
В Тюмени пройдет концерт стендап-комика и звезды ТНТ Евгения Чебаткова. Информация об этом размещена на сайте бронирования «Яндекс Афиша».
«Евгений Чебатков — стендап комик, известный своим ярким стилем и оригинальными шутками выступит в Тюмени. Комик активен и на сцене и за ее пределами, от этого в его комедии постоянно много жизни, много новых граней и неожиданных поворотов», — указано на сайте.
Концерт комика пройдет 11 ноября. Ранее Евгений Чебатков уже приезжал в Тюмень, билеты на его выступление горожане раскупили за две недели до даты концерта.
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