В Тюмени выступит звезда канала ТНТ Евгений Чебатков

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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Концерт артиста пройдет в ноябре Фото:

В Тюмени пройдет концерт стендап-комика и звезды ТНТ Евгения Чебаткова. Информация об этом размещена на сайте бронирования «Яндекс Афиша».

«Евгений Чебатков — стендап комик, известный своим ярким стилем и оригинальными шутками выступит в Тюмени. Комик активен и на сцене и за ее пределами, от этого в его комедии постоянно много жизни, много новых граней и неожиданных поворотов», — указано на сайте.

Концерт комика пройдет 11 ноября. Ранее Евгений Чебатков уже приезжал в Тюмень, билеты на его выступление горожане раскупили за две недели до даты концерта.

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В Тюмени пройдет концерт стендап-комика и звезды ТНТ Евгения Чебаткова. Информация об этом размещена на сайте бронирования «Яндекс Афиша». «Евгений Чебатков — стендап комик, известный своим ярким стилем и оригинальными шутками выступит в Тюмени. Комик активен и на сцене и за ее пределами, от этого в его комедии постоянно много жизни, много новых граней и неожиданных поворотов», — указано на сайте. Концерт комика пройдет 11 ноября. Ранее Евгений Чебатков уже приезжал в Тюмень, билеты на его выступление горожане раскупили за две недели до даты концерта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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