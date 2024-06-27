27 июня 2024

В Свердловскую область вернется жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Екатеринбург, лето, жара, дети в фонтане, теплая погода, радуга в фонтане, фонтан у драмтеатра, жаркая погодая
После прохладных и дождливых дней на Урале вновь потеплеет Фото:

В Свердловскую область в первый день июля вернется жаркая погода. Прогноз опубликован в telegram-канале «Уральский гидрометцентр».

«В понедельник, 1 июля, ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем на севере облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. На юге переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, днем 24-29», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге в первый день июля будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем — 26-28.

В последние дни уходящего июня в регионе будет прохладнее, местами дожди, ветер северный и северо-восточный. В субботу, 29 июня температура воздуха ночью опустится до 6-11 градусов, днем столбик термометра покажет 10-15 (на севере до 20). В Екатеринбурге температура воздуха в течение суток будет 10-12 градусов.

В воскресенье, 30 июня, ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Столбик термометра ночью покажет 6-11 градусов, днем 19-24. В Екатеринбурге ночью будет 8-10, днем 19-21.

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В Свердловскую область в первый день июля вернется жаркая погода. Прогноз опубликован в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «В понедельник, 1 июля, ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем на севере облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. На юге переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, днем 24-29», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге в первый день июля будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем — 26-28. В последние дни уходящего июня в регионе будет прохладнее, местами дожди, ветер северный и северо-восточный. В субботу, 29 июня температура воздуха ночью опустится до 6-11 градусов, днем столбик термометра покажет 10-15 (на севере до 20). В Екатеринбурге температура воздуха в течение суток будет 10-12 градусов. В воскресенье, 30 июня, ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Столбик термометра ночью покажет 6-11 градусов, днем 19-24. В Екатеринбурге ночью будет 8-10, днем 19-21.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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