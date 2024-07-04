Госдума одобрила закон об ограничении выезда за рубеж депутатов

04 июля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Госдума внесла законопроект, который вынудит депутатов и сенаторов согласовывать свои поездки за пределы РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за границу. Документ был принят на пленарном заседании. «Документ внесла в палату группа сенаторов и депутатов Госдумы в июне. Изменения предлагается прописать в законе «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». Закон дополняется нормой о том, что сенаторы и депутаты Госдумы «обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ», — отмечается в приложении к документу. Он опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Если же депутат или сенатор осуществляет выезд в рамках рабочей командировки, отдельного согласования ему не требуется. Если же парламентарий осуществил выезд без предупреждения, его полномочия могут быть прекращены. Еще в прошлом году Федеральная палата адвокатов (ФПА) сообщала, что российских адвокатов также могла данная норма. Предлагалось внести поправку в закон «Об адвокатуре», согласно которой адвокатов могли лишить его статуса, если он выезжает за границу на год и более. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за границу. Документ был принят на пленарном заседании. «Документ внесла в палату группа сенаторов и депутатов Госдумы в июне. Изменения предлагается прописать в законе «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». Закон дополняется нормой о том, что сенаторы и депутаты Госдумы «обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ», — отмечается в приложении к документу. Он опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Если же депутат или сенатор осуществляет выезд в рамках рабочей командировки, отдельного согласования ему не требуется. Если же парламентарий осуществил выезд без предупреждения, его полномочия могут быть прекращены. Еще в прошлом году Федеральная палата адвокатов (ФПА) сообщала, что российских адвокатов также могла данная норма. Предлагалось внести поправку в закон «Об адвокатуре», согласно которой адвокатов могли лишить его статуса, если он выезжает за границу на год и более.