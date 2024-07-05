Губернатор Махонин посетил в Чайковском новый дом для переселенцев из «аварийки»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с жильцами аварийных домов посетил в Чайковском новый жилой комплекс. Об итогах визита рассказали в пресс-службе краевого правительства.
«5 июля, в рамках рабочей поездки в Чайковский городской округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с будущими новоселами проинспектировал новый дом в Чайковском для переселения жителей из „аварийки“. В ближайшее время благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ в новые 18 квартир по улице Сосновая, 17 переедут более 80 жителей города», — рассказали в пресс-службе.
Жилой комплекс состоит из трех секций. Первая была сдана в 2023 году. Вторую закончили уже в этом. В третьей секции пока строители выполняют кладку стен. Во всех секциях дома для переселенцев предусмотрено 40 квартир, в которых будут жить 150 человек.
Вместе с губернатором Махониным новый дом посмотрела семья Русиновых. Эту квартиру они ждали с нетерпением. «Два года назад мы съехали из аварийного дома и перебрались во временное жилье. Очень счастливы наконец-то получить ключи от нашей новой трехкомнатной квартиры», — рассказала Елена Русинова. Новые жильцы отметили, что квартира им понравилась. Она оказалась просторной и светлой, все комнаты в ней изолированы.
В пресс-службе правительства отметили, что это не единственная новостройка в Чайковском, куда переедут жители аварийных домов. Еще один девятиэтажный жилой комплекс строится на улице Кочетова. Закончить работы планируется до конца 2024 года. По всему Пермскому краю строится еще 11 таких домов.
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