В Воронежской области из-за ЧП эвакуировали 50 человек

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ВСУ ударили по Подгоренскому району Воронежской области, в результате атаки произошел пожар
ВСУ ударили по Подгоренскому району Воронежской области, в результате атаки произошел пожар Фото:

В Подгоренском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. К настоящему моменту около 50 человек из трех пострадавших населенных пунктов были перевезены в пункты временного размещения, где им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. 

«Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. <...> Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь», — заявил Гусев в своем telegram-канале. По его словам, часть граждан предпочла поехать к родственникам, часть размещена в Подгоренской школе, превращенной в пункт временного размещения.

Власти призывают жителей района оставаться спокойными и следовать инструкциям оперативных служб. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и поддержки пострадавших предпринимаются.

Ранее дроны ВСУ атаковали Подгоренский район Воронежской области. Российские средства ПВО отразили объекты, однако в связи с атакой произошло возгорание на одном из складов. Пожар спровоцировал детонацию опасных объектов, передает «Царьград». В регионе введен режим ЧС.

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В Подгоренском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. К настоящему моменту около 50 человек из трех пострадавших населенных пунктов были перевезены в пункты временного размещения, где им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.  «Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. <...> Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь», — заявил Гусев в своем telegram-канале. По его словам, часть граждан предпочла поехать к родственникам, часть размещена в Подгоренской школе, превращенной в пункт временного размещения. Власти призывают жителей района оставаться спокойными и следовать инструкциям оперативных служб. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и поддержки пострадавших предпринимаются. Ранее дроны ВСУ атаковали Подгоренский район Воронежской области. Российские средства ПВО отразили объекты, однако в связи с атакой произошло возгорание на одном из складов. Пожар спровоцировал детонацию опасных объектов, передает «Царьград». В регионе введен режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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