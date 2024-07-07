В Воронежской области из-за ЧП эвакуировали 50 человек

В Подгоренском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. К настоящему моменту около 50 человек из трех пострадавших населенных пунктов были перевезены в пункты временного размещения, где им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. <...> Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь», — заявил Гусев в своем telegram-канале. По его словам, часть граждан предпочла поехать к родственникам, часть размещена в Подгоренской школе, превращенной в пункт временного размещения.
Власти призывают жителей района оставаться спокойными и следовать инструкциям оперативных служб. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и поддержки пострадавших предпринимаются.
Ранее дроны ВСУ атаковали Подгоренский район Воронежской области. Российские средства ПВО отразили объекты, однако в связи с атакой произошло возгорание на одном из складов. Пожар спровоцировал детонацию опасных объектов, передает «Царьград». В регионе введен режим ЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.