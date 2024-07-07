ВСУ атаковали Воронежскую область, это привело к эвакуации людей: что известно о ЧС

Гусев: в Воронежской области проходит эвакуация людей из-за атаки дрона ВСУ
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В Воронежской области произошел взрыв из-за атаки дрона ВСУ, идет эвакуация Подгоренского района Фото:

Украинские дроны атаковали Подгоренский район Воронежской области. Средства ПВО отразили объекты, однако в связи с атакой произошло возгорание на одном из складов. Это привело к последующей детонации взрывоопасных объектов. В связи с происшествием началась эвакуация населения близлежащих территорий. В регионе был объявлен режим ЧС. Что известно о происшествии в настоящий момент — в материале URA.RU.

Взрывы есть, но пострадавших нет

Губернатор региона Александр Гусев в первой половине дня писал в своем telegram-канале, что российские средства ПВО в регионе уничтожили несколько дронов противника. Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет, но в регионе проводятся подготовительные эвакуационные мероприятия в связи со взрывами на складе. Губернатор отметил, что держит ситуацию на особом контроле.

В регионе введен режим ЧС

Помимо взрыва на складе также загорелась пожарная часть одного из домов. Он был оперативно ликвидирован. В регионе продолжается эвакуация граждан в пункты временного размещения. При этом детонация взрывоопасных объектов на складе продолжалась на момент к 10:00 (по мск). В регионе был введен режим ЧС.

Тогда была перекрыта автомобильная дорога, которая проходит через населенный пункт Подгоренского района. «Проезд транспорта осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения через населенные пункты: Верхний Мамон — Гороховка, Старая Калитва, Евстратовка и Россошь. Лиски — Коломыцево, Попасная, Ковалево, Карпенково, Россошь», — передает полиция Воронежской области. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Украинские дроны атаковали Подгоренский район Воронежской области. Средства ПВО отразили объекты, однако в связи с атакой произошло возгорание на одном из складов. Это привело к последующей детонации взрывоопасных объектов. В связи с происшествием началась эвакуация населения близлежащих территорий. В регионе был объявлен режим ЧС. Что известно о происшествии в настоящий момент — в материале URA.RU. Губернатор региона Александр Гусев в первой половине дня писал в своем telegram-канале, что российские средства ПВО в регионе уничтожили несколько дронов противника. Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет, но в регионе проводятся подготовительные эвакуационные мероприятия в связи со взрывами на складе. Губернатор отметил, что держит ситуацию на особом контроле. Помимо взрыва на складе также загорелась пожарная часть одного из домов. Он был оперативно ликвидирован. В регионе продолжается эвакуация граждан в пункты временного размещения. При этом детонация взрывоопасных объектов на складе продолжалась на момент к 10:00 (по мск). В регионе был введен режим ЧС. Тогда была перекрыта автомобильная дорога, которая проходит через населенный пункт Подгоренского района. «Проезд транспорта осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения через населенные пункты: Верхний Мамон — Гороховка, Старая Калитва, Евстратовка и Россошь. Лиски — Коломыцево, Попасная, Ковалево, Карпенково, Россошь», — передает полиция Воронежской области. На месте происшествия работают экстренные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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