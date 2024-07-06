06 июля 2024

Полицейские в Копейске нашли потерявшегося ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок отстал от родителей на прогулке (архивное фото)
Ребенок отстал от родителей на прогулке (архивное фото) Фото:

В городе Копейске Челябинской области полицейские нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика, который отстал от родителей на прогулке. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Копейске на улице Кожевникова к сотрудникам патрульно-постовой службы обратился восьмилетний мальчик и сообщил, что потерял своих родителей. Они гуляли вместе и в какой-то момент он от них отстал, а затем не смог догнать», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ребенок назвал адрес своего проживания. Полицейские отвезли его домой, но дверь квартиры никто не открыл. Тогда ребенка доставили в отдел полиции, где уже находились его родители, которые писали заявление о пропаже мальчика. Со слов взрослых, они гуляли семьей и в какой-то момент упустили сына из виду. Полицейские провели с родителями профилактическую беседу. Ранее в поле зрения органов внутренних дел они не попадали, добавили в полицейском главке.

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В городе Копейске Челябинской области полицейские нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика, который отстал от родителей на прогулке. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Копейске на улице Кожевникова к сотрудникам патрульно-постовой службы обратился восьмилетний мальчик и сообщил, что потерял своих родителей. Они гуляли вместе и в какой-то момент он от них отстал, а затем не смог догнать», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ребенок назвал адрес своего проживания. Полицейские отвезли его домой, но дверь квартиры никто не открыл. Тогда ребенка доставили в отдел полиции, где уже находились его родители, которые писали заявление о пропаже мальчика. Со слов взрослых, они гуляли семьей и в какой-то момент упустили сына из виду. Полицейские провели с родителями профилактическую беседу. Ранее в поле зрения органов внутренних дел они не попадали, добавили в полицейском главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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