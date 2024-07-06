Полицейские в Копейске нашли потерявшегося ребенка

В городе Копейске Челябинской области полицейские нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика, который отстал от родителей на прогулке. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Копейске на улице Кожевникова к сотрудникам патрульно-постовой службы обратился восьмилетний мальчик и сообщил, что потерял своих родителей. Они гуляли вместе и в какой-то момент он от них отстал, а затем не смог догнать», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Ребенок назвал адрес своего проживания. Полицейские отвезли его домой, но дверь квартиры никто не открыл. Тогда ребенка доставили в отдел полиции, где уже находились его родители, которые писали заявление о пропаже мальчика. Со слов взрослых, они гуляли семьей и в какой-то момент упустили сына из виду. Полицейские провели с родителями профилактическую беседу. Ранее в поле зрения органов внутренних дел они не попадали, добавили в полицейском главке.
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