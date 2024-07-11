Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО

11 июля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев прокомментировал совместную декларацию стран НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «сделать все» для исчезновения Украины или НАТО. Так он отреагировал на декларацию саммита альянса, в которой заявлено, что он продолжит поддерживать Украину. «Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы „необратимый путь Украины“ в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне была принята совместная декларация, в которой особое внимание уделено Украине и ее будущему в рамках альянса. Киеву пообещали вступление в организацию, когда он выполнит все необходимые условия. Западные страны также планируют выделить Украине 40 млрд евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «сделать все» для исчезновения Украины или НАТО. Так он отреагировал на декларацию саммита альянса, в которой заявлено, что он продолжит поддерживать Украину. «Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы „необратимый путь Украины“ в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне была принята совместная декларация, в которой особое внимание уделено Украине и ее будущему в рамках альянса. Киеву пообещали вступление в организацию, когда он выполнит все необходимые условия. Западные страны также планируют выделить Украине 40 млрд евро.