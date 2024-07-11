Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев прокомментировал совместную декларацию стран НАТО Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «сделать все» для исчезновения Украины или НАТО. Так он отреагировал на декларацию саммита альянса, в которой заявлено, что он продолжит поддерживать Украину.

«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы „необратимый путь Украины“ в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне была принята совместная декларация, в которой особое внимание уделено Украине и ее будущему в рамках альянса. Киеву пообещали вступление в организацию, когда он выполнит все необходимые условия. Западные страны также планируют выделить Украине 40 млрд евро.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «сделать все» для исчезновения Украины или НАТО. Так он отреагировал на декларацию саммита альянса, в которой заявлено, что он продолжит поддерживать Украину. «Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы „необратимый путь Украины“ в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне была принята совместная декларация, в которой особое внимание уделено Украине и ее будущему в рамках альянса. Киеву пообещали вступление в организацию, когда он выполнит все необходимые условия. Западные страны также планируют выделить Украине 40 млрд евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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