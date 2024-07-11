«Отдал жизнь за свободу России»: в Тюменской области похоронили погибшего на СВО бойца

В селе Шаблыкино Ишимского района (Тюменская область) простились с военнослужащим, погибшим на СВО — Александром Волчек. Об этом URA.RU сообщили в районной мэрии.
«11 июля в селе Шаблыкино Ишимского района прошла церемония прощания с Волчек Александром Максимовичем, погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Принятое Александром решение служить Отечеству — верный пример мужества, патриотизма и отваги. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Александра. Вечная память и низкий поклон бойцу, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость России», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО погиб фельдшер из Тюмени. Евгений Гайдаренко работал на скорой помощи.
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