11 июля 2024

«Отдал жизнь за свободу России»: в Тюменской области похоронили погибшего на СВО бойца

В Тюменской области простились с военным, погибшим на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны состоялись 11 июля
Похороны состоялись 11 июля Фото:
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В селе Шаблыкино Ишимского района (Тюменская область) простились с военнослужащим, погибшим на СВО — Александром Волчек. Об этом URA.RU сообщили в районной мэрии.

«11 июля в селе Шаблыкино Ишимского района прошла церемония прощания с Волчек Александром Максимовичем, погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Принятое Александром решение служить Отечеству — верный пример мужества, патриотизма и отваги. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Александра. Вечная память и низкий поклон бойцу, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость России», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО погиб фельдшер из Тюмени. Евгений Гайдаренко работал на скорой помощи.

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В селе Шаблыкино Ишимского района (Тюменская область) простились с военнослужащим, погибшим на СВО — Александром Волчек. Об этом URA.RU сообщили в районной мэрии. «11 июля в селе Шаблыкино Ишимского района прошла церемония прощания с Волчек Александром Максимовичем, погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Принятое Александром решение служить Отечеству — верный пример мужества, патриотизма и отваги. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Александра. Вечная память и низкий поклон бойцу, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость России», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО погиб фельдшер из Тюмени. Евгений Гайдаренко работал на скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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