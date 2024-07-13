Военкор Рожин: ВС РФ освободили Урожайное. Видео

13 июля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Российские военные взяли под контроль Урожайное, заявил Борис Рожин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили населенный пункт Урожайное, который находится на Времевском выступе. Об этом заявил военкор Борис Рожин. «Урожайное освобождено. Военные водрузили государственный флаг Российской Федерации над зданием администрации», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. Официальной информации по этому поводу нет. Рожин заявил, что на данный момент ВС РФ зачищают поселок от остатков ВСУ. 10 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска освободили большую часть населенного пункта. К 12 июля ВСУ покинули свои позиции в центре Урожайного. Расположение Урожайного Фото: скриншот интерактивной карты URA.RU Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили населенный пункт Урожайное, который находится на Времевском выступе. Об этом заявил военкор Борис Рожин. «Урожайное освобождено. Военные водрузили государственный флаг Российской Федерации над зданием администрации», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. Официальной информации по этому поводу нет. Рожин заявил, что на данный момент ВС РФ зачищают поселок от остатков ВСУ. 10 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска освободили большую часть населенного пункта. К 12 июля ВСУ покинули свои позиции в центре Урожайного.