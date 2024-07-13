13 июля 2024
12 июля 2024

В ХМАО словесная ссора довела до поножовщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нягани госпитализирован из-за ножевых ранений
Житель Нягани госпитализирован из-за ножевых ранений Фото:

Утром в Нягани (ХМАО) между двумя посетителями кафе на улице Интернациональная завязалась словесная ссора. В ходе конфликта один из участников схватился за нож и нанес повреждения оппоненту. Сейчас нападавший задержан сотрудниками правоохранительных органов, а потерпевший — госпитализирован, сообщили в УМВД России по ХМАО.

«Сегодня утром между посетителями кафе на улице Интернациональная завязалась словесная перепалка. … В результате один из них взял нож и причинил телесные повреждения другому. 34-летний злоумышленник задержан полицейскими, а 31-летний потерпевший госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения и ранее были судимы. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Утром в Нягани (ХМАО) между двумя посетителями кафе на улице Интернациональная завязалась словесная ссора. В ходе конфликта один из участников схватился за нож и нанес повреждения оппоненту. Сейчас нападавший задержан сотрудниками правоохранительных органов, а потерпевший — госпитализирован, сообщили в УМВД России по ХМАО. «Сегодня утром между посетителями кафе на улице Интернациональная завязалась словесная перепалка. … В результате один из них взял нож и причинил телесные повреждения другому. 34-летний злоумышленник задержан полицейскими, а 31-летний потерпевший госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения и ранее были судимы. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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