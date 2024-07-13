В ХМАО словесная ссора довела до поножовщины

Утром в Нягани (ХМАО) между двумя посетителями кафе на улице Интернациональная завязалась словесная ссора. В ходе конфликта один из участников схватился за нож и нанес повреждения оппоненту. Сейчас нападавший задержан сотрудниками правоохранительных органов, а потерпевший — госпитализирован, сообщили в УМВД России по ХМАО.
«Сегодня утром между посетителями кафе на улице Интернациональная завязалась словесная перепалка. … В результате один из них взял нож и причинил телесные повреждения другому. 34-летний злоумышленник задержан полицейскими, а 31-летний потерпевший госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения и ранее были судимы. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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