На трассе Салехард-Аксарка произошло ДТП с оленем

В ЯНАО машина сбила оленя и скрылась с места происшествия
На трассе Салехард-Аксарка — недалеко от поворота на Надым автомобиль сбил оленя. Об этом сообщили очевидцы.
«Тело мертвого оленя обнаружили на участке дороги Салехард — Аксарка. Место происшествия находится недалеко от поворота на Надым», — написано в telegram-канале «Мы из Приуралья».
Водитель скрылся с места происшествия. Официальной информации по этому ДТП пока нет.
Обновлено в 17:23:
URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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