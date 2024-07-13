13 июля 2024
12 июля 2024

На трассе Салехард-Аксарка произошло ДТП с оленем

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО машина сбила оленя и скрылась с места происшествия
В ЯНАО машина сбила оленя и скрылась с места происшествия Фото:

На трассе Салехард-Аксарка — недалеко от поворота на Надым автомобиль сбил оленя. Об этом сообщили очевидцы.

«Тело мертвого оленя обнаружили на участке дороги Салехард — Аксарка. Место происшествия находится недалеко от поворота на Надым», — написано в telegram-канале «Мы из Приуралья».

Водитель скрылся с места происшествия. Официальной информации по этому ДТП пока нет.

Обновлено в 17:23:

URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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На трассе Салехард-Аксарка — недалеко от поворота на Надым автомобиль сбил оленя. Об этом сообщили очевидцы. «Тело мертвого оленя обнаружили на участке дороги Салехард — Аксарка. Место происшествия находится недалеко от поворота на Надым», — написано в telegram-канале «Мы из Приуралья». Водитель скрылся с места происшествия. Официальной информации по этому ДТП пока нет. Обновлено в 17:23: URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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