14 июля 2024
13 июля 2024

В Серове активист гражданской обороны спас двух детей от пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Он вошел в дом, когда начал плавиться потолок
Он вошел в дом, когда начал плавиться потолок Фото:

В Серове 45-летний мужчина Рустам Шакиров, работающий водителем в местном УГЗ, спас из горящего жилого дома двух детей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Серовского городского округа Василий Сизиков.

«Рустам достал огнетушитель и вошел в дом, где, по его словам, уже начал плавиться натяжной потолок. Он вывел двух детей на улицу, один из них успел получить ожог. Он не считает себя героем, хотя спас две жизни», — подчеркнул глава округа.

По его словам, днем 12 июня Шакиров увидел, как молния попала в дерево и вспыхнул дом по улице Землячки. В частном доме он нашел детей, которых удалось вытащить, так как мужчина несколько лет возглавляет добровольную пожарную дружину и знает порядок действий во время ЧП.

Ранее URA.RU писало о пожаре в общежитии Каменск-Уральского, в котором пострадали три человека. В его тушении принимало участие 12 спасателей и четыре единицы техники, также 43 человека смогли эвакуироваться самостоятельно.

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В Серове 45-летний мужчина Рустам Шакиров, работающий водителем в местном УГЗ, спас из горящего жилого дома двух детей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Серовского городского округа Василий Сизиков. «Рустам достал огнетушитель и вошел в дом, где, по его словам, уже начал плавиться натяжной потолок. Он вывел двух детей на улицу, один из них успел получить ожог. Он не считает себя героем, хотя спас две жизни», — подчеркнул глава округа. По его словам, днем 12 июня Шакиров увидел, как молния попала в дерево и вспыхнул дом по улице Землячки. В частном доме он нашел детей, которых удалось вытащить, так как мужчина несколько лет возглавляет добровольную пожарную дружину и знает порядок действий во время ЧП. Ранее URA.RU писало о пожаре в общежитии Каменск-Уральского, в котором пострадали три человека. В его тушении принимало участие 12 спасателей и четыре единицы техники, также 43 человека смогли эвакуироваться самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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