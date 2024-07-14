В Серове активист гражданской обороны спас двух детей от пожара

В Серове 45-летний мужчина Рустам Шакиров, работающий водителем в местном УГЗ, спас из горящего жилого дома двух детей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Серовского городского округа Василий Сизиков.
«Рустам достал огнетушитель и вошел в дом, где, по его словам, уже начал плавиться натяжной потолок. Он вывел двух детей на улицу, один из них успел получить ожог. Он не считает себя героем, хотя спас две жизни», — подчеркнул глава округа.
По его словам, днем 12 июня Шакиров увидел, как молния попала в дерево и вспыхнул дом по улице Землячки. В частном доме он нашел детей, которых удалось вытащить, так как мужчина несколько лет возглавляет добровольную пожарную дружину и знает порядок действий во время ЧП.
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