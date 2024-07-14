14 июля 2024
13 июля 2024

Участок челябинской трассы М5 полностью закроют на пять часов

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, автодорога, реконструкция автодороги
Дорогу полностью перекроют в районе Аши (фото из архива) Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 16 июля 2024 года с 09:00 до 14:00 местного времени будет осуществлено временное перекрытие дорожного движения. Причиной станут буровзрывные работы на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал».

«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на время проведения работ будет закрыт участок дороги с 1565 по 1576 километры», — сообщают представители ФКУ Упрдор «Южный Урал». Для легкового транспорта предусмотрен объезд по региональным дорогам через Ашу, Миньяр и Сим, грузовому транспорту проезд будет запрещен.

До 1 октября 2024 года подобные перекрытия будут происходить еженедельно по вторникам или четвергам, в зависимости от погодных условий. Водителям следует заранее планировать свои маршруты с учетом этих изменений.

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В Ашинском районе Челябинской области 16 июля 2024 года с 09:00 до 14:00 местного времени будет осуществлено временное перекрытие дорожного движения. Причиной станут буровзрывные работы на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал». «Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на время проведения работ будет закрыт участок дороги с 1565 по 1576 километры», — сообщают представители ФКУ Упрдор «Южный Урал». Для легкового транспорта предусмотрен объезд по региональным дорогам через Ашу, Миньяр и Сим, грузовому транспорту проезд будет запрещен. До 1 октября 2024 года подобные перекрытия будут происходить еженедельно по вторникам или четвергам, в зависимости от погодных условий. Водителям следует заранее планировать свои маршруты с учетом этих изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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