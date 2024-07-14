Участок челябинской трассы М5 полностью закроют на пять часов

15 июля 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

Дорогу полностью перекроют в районе Аши (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области 16 июля 2024 года с 09:00 до 14:00 местного времени будет осуществлено временное перекрытие дорожного движения. Причиной станут буровзрывные работы на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал». «Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на время проведения работ будет закрыт участок дороги с 1565 по 1576 километры», — сообщают представители ФКУ Упрдор «Южный Урал». Для легкового транспорта предусмотрен объезд по региональным дорогам через Ашу, Миньяр и Сим, грузовому транспорту проезд будет запрещен. До 1 октября 2024 года подобные перекрытия будут происходить еженедельно по вторникам или четвергам, в зависимости от погодных условий. Водителям следует заранее планировать свои маршруты с учетом этих изменений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ашинском районе Челябинской области 16 июля 2024 года с 09:00 до 14:00 местного времени будет осуществлено временное перекрытие дорожного движения. Причиной станут буровзрывные работы на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал». «Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на время проведения работ будет закрыт участок дороги с 1565 по 1576 километры», — сообщают представители ФКУ Упрдор «Южный Урал». Для легкового транспорта предусмотрен объезд по региональным дорогам через Ашу, Миньяр и Сим, грузовому транспорту проезд будет запрещен. До 1 октября 2024 года подобные перекрытия будут происходить еженедельно по вторникам или четвергам, в зависимости от погодных условий. Водителям следует заранее планировать свои маршруты с учетом этих изменений.