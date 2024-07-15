Мошенники убедили челябинскую пенсионерку облить зеленкой сотрудников банка

16 июля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Пожилая женщина попалась на уловку мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) пенсионерка, попавшись на уловку мошенников, попыталась облить зеленкой сотрудников банка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала злоумышленники оставили женщину без денег, а потом и вовсе начали издеваться, предложив поучаствовать в «задержании преступников». «Мошенники продолжили циничный розыгрыш, убедив пожилую женщину отправиться в отделение банка и „задержать преступников“, облив их зеленкой. Женщина попыталась сделать это, однако бдительные клиенты немедленно вызвали сотрудников полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что перед этим мошенники «вытянули» из пенсионерки все ее накопления и даже больше — они убедили ее оформить несколько займов. Всего женщина перевела неизвестным около 500 тысяч рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В пресс-службе областного главка напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать по телефону кому-либо данные своих документов — паспорта, СНИЛС, ИНН и прочих, кем бы не представлялись звонящие. «При упоминании неизвестными словосочетаний „безопасный счет“, „специальная ячейка“, „взлом счета“, „оформление кредита“ следует немедленно прервать разговор и обратиться за разъяснениями в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты, либо в дежурную часть полиции. Важно понимать, пока вы не совершаете никаких финансовых операций сами — ваши средства находятся в безопасности», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) пенсионерка, попавшись на уловку мошенников, попыталась облить зеленкой сотрудников банка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала злоумышленники оставили женщину без денег, а потом и вовсе начали издеваться, предложив поучаствовать в «задержании преступников». «Мошенники продолжили циничный розыгрыш, убедив пожилую женщину отправиться в отделение банка и „задержать преступников“, облив их зеленкой. Женщина попыталась сделать это, однако бдительные клиенты немедленно вызвали сотрудников полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что перед этим мошенники «вытянули» из пенсионерки все ее накопления и даже больше — они убедили ее оформить несколько займов. Всего женщина перевела неизвестным около 500 тысяч рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В пресс-службе областного главка напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать по телефону кому-либо данные своих документов — паспорта, СНИЛС, ИНН и прочих, кем бы не представлялись звонящие. «При упоминании неизвестными словосочетаний „безопасный счет“, „специальная ячейка“, „взлом счета“, „оформление кредита“ следует немедленно прервать разговор и обратиться за разъяснениями в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты, либо в дежурную часть полиции. Важно понимать, пока вы не совершаете никаких финансовых операций сами — ваши средства находятся в безопасности», — добавили в пресс-службе ведомства.