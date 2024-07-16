Чем прославился погибший в ДТП тренер сборной России Адаев: влияние МОК на состояние спортсмена

Погиб тренер сборной РФ по гребле Дмитрий Адаев

17 июля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Адаев погиб на 41-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев 16 июля погиб в ДТП на трассе, врезавшись в большегруз. Эту информацию подтвердили в министерстве спорта Саратовской области. 29 июля мужчине исполнился бы 41 год. URA.RU cобрало главные факты из биографии атлета. Биография спортсмена и тренера Дмитрий Адаев родился 29 июля 1983 года. Начал заниматься греблей в 13-летнем возрасте. Тренировался под руководством Сергея Лукьянова и Алексея Неловко в городе Энгельс Саратовской области. В 2005 году Адаев стал чемпионом Европы среди молодежи, а в 2010 году — чемпионом мира среди студентов. В послужном списке спортсмена титул Чемпиона России. Являлся мастером спорта РФ международного класса. В июне 2021 года получил звание Заслуженного тренера России. Как наставник работал в спортшколе по гребле на байдарках и каноэ в Энгельсе. Среди его учеников — Иван Штыль и Алексей Коровашков, которые стали первыми на 200-метровке на чемпионате Европы 2024 года. Работал тренером сборных Приморского края и России. Тренер занимался подготовкой олимпийского спортсмена Фото: pixabay.com © URA.RU Гибель в автокатастрофе Авария произошла в Аннинском районе Воронежской области. ДТП случилось рано утром 16 июля на 334-м километре трассы «Курск — Саратов». В результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg, которым управлял Адаев, и грузовика Shacman, спортсмен скончался на месте происшествия. Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу. Правоохранительные органы начали расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии. На самочувствие тренера могли повлиять решения МОК о недопуске к олимпиаде, считает коллега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коллега заявил, что МОК довел тренера до депрессии Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов высказал мнение о последних днях жизни Дмитрия Адаева в интервью «Матч ТВ». Он заявил, что смерть Дмитрия в том числе на совести чиновников Международного олимпийского комитета. По его словам, спортсмен был в подавленном состоянии после того, как его воспитанника Ивана Штыля не пустили на Олимпиаду. Штыль успешно прошел отбор на Олимпийские игры в Париже и получил лицензию, но был отстранен от участия решением чиновников МОК. Двойка Иван Штыль и Алексей Коровашков, по мнению Архипова, могла бы стать одним из фаворитов Игр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев 16 июля погиб в ДТП на трассе, врезавшись в большегруз. Эту информацию подтвердили в министерстве спорта Саратовской области. 29 июля мужчине исполнился бы 41 год. URA.RU cобрало главные факты из биографии атлета. Дмитрий Адаев родился 29 июля 1983 года. Начал заниматься греблей в 13-летнем возрасте. Тренировался под руководством Сергея Лукьянова и Алексея Неловко в городе Энгельс Саратовской области. В 2005 году Адаев стал чемпионом Европы среди молодежи, а в 2010 году — чемпионом мира среди студентов. В послужном списке спортсмена титул Чемпиона России. Являлся мастером спорта РФ международного класса. В июне 2021 года получил звание Заслуженного тренера России. Как наставник работал в спортшколе по гребле на байдарках и каноэ в Энгельсе. Среди его учеников — Иван Штыль и Алексей Коровашков, которые стали первыми на 200-метровке на чемпионате Европы 2024 года. Работал тренером сборных Приморского края и России. Авария произошла в Аннинском районе Воронежской области. ДТП случилось рано утром 16 июля на 334-м километре трассы «Курск — Саратов». В результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg, которым управлял Адаев, и грузовика Shacman, спортсмен скончался на месте происшествия. Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу. Правоохранительные органы начали расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии. Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов высказал мнение о последних днях жизни Дмитрия Адаева в интервью «Матч ТВ». Он заявил, что смерть Дмитрия в том числе на совести чиновников Международного олимпийского комитета. По его словам, спортсмен был в подавленном состоянии после того, как его воспитанника Ивана Штыля не пустили на Олимпиаду. Штыль успешно прошел отбор на Олимпийские игры в Париже и получил лицензию, но был отстранен от участия решением чиновников МОК. Двойка Иван Штыль и Алексей Коровашков, по мнению Архипова, могла бы стать одним из фаворитов Игр.