Politico: разведка США не исключает новых попыток покушения на Трампа

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Дональд Трамп может подвергнуться новым нападениям, пишет Politico
Дональд Трамп может подвергнуться новым нападениям, пишет Politico Фото:

Разведывательные службы Соединенных Штатов не исключают возможности новых покушений на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа в ближайшие недели. Об этом пишет издание Politico.

«В ближайшие недели могут быть совершены новые покушения на жизнь Трампа», — говорится в материале. Там добавили, что разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что Иран активно разрабатывает планы по ликвидации Трампа, возможно, с целью повлиять на предстоящие в ноябре выборы.

Иран, по информации издания, давно вынашивает идею мести экс-президенту США за убийство в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани. Чиновники подчеркнули, что в последние месяцы активность разведки значительно возросла, и они все более уверены в намерениях Тегерана.

Иран решительно отвергает обвинения в причастности к покушению на Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании 13-14 июля. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани. Связь между нападением на Трампа и ролью Ирана пока не подтверждена. Во время национального съезда Республиканской партии в США 16 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты по итогам голосования, передает A42

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Разведывательные службы Соединенных Штатов не исключают возможности новых покушений на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа в ближайшие недели. Об этом пишет издание Politico. «В ближайшие недели могут быть совершены новые покушения на жизнь Трампа», — говорится в материале. Там добавили, что разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что Иран активно разрабатывает планы по ликвидации Трампа, возможно, с целью повлиять на предстоящие в ноябре выборы. Иран, по информации издания, давно вынашивает идею мести экс-президенту США за убийство в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани. Чиновники подчеркнули, что в последние месяцы активность разведки значительно возросла, и они все более уверены в намерениях Тегерана. Иран решительно отвергает обвинения в причастности к покушению на Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании 13-14 июля. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани. Связь между нападением на Трампа и ролью Ирана пока не подтверждена. Во время национального съезда Республиканской партии в США 16 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты по итогам голосования, передает A42. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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