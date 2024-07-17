Politico: разведка США не исключает новых попыток покушения на Трампа

Разведывательные службы Соединенных Штатов не исключают возможности новых покушений на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа в ближайшие недели. Об этом пишет издание Politico.
«В ближайшие недели могут быть совершены новые покушения на жизнь Трампа», — говорится в материале. Там добавили, что разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что Иран активно разрабатывает планы по ликвидации Трампа, возможно, с целью повлиять на предстоящие в ноябре выборы.
Иран, по информации издания, давно вынашивает идею мести экс-президенту США за убийство в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани. Чиновники подчеркнули, что в последние месяцы активность разведки значительно возросла, и они все более уверены в намерениях Тегерана.
Иран решительно отвергает обвинения в причастности к покушению на Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании 13-14 июля. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани. Связь между нападением на Трампа и ролью Ирана пока не подтверждена. Во время национального съезда Республиканской партии в США 16 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты по итогам голосования, передает A42.
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