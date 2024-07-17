Улицу в Тюмени перекроют на рекордный срок. Карта

В Тюмени на три месяца закроют для проезда улицу Николая Семенова
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Улица Николая Семенова будет перекрыта для проезда в течение трех месяцев
Улица Николая Семенова будет перекрыта для проезда в течение трех месяцев Фото:

В Тюмени на рекордные три месяца перекроют для проезда улицу Николая Семенова. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города».

«Не едем до середины осени. В связи с проведением ремонта автомобильной дороги по улице Николая Семенова с 18 июля по 15 октября будет прекращено движение транспортных средств», — говорится в сообщении.

Движение будет запрещено на участке от проезда к ТЦ «Метро» до улицы Николая Федорова. Для объезда предлагают использовать улицы Дмитрия Менделеева и Федюнинского.

Схема перекрытия улицы Николая Семенова
Схема перекрытия улицы Николая Семенова
Фото:

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В Тюмени на рекордные три месяца перекроют для проезда улицу Николая Семенова. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города». «Не едем до середины осени. В связи с проведением ремонта автомобильной дороги по улице Николая Семенова с 18 июля по 15 октября будет прекращено движение транспортных средств», — говорится в сообщении. Движение будет запрещено на участке от проезда к ТЦ «Метро» до улицы Николая Федорова. Для объезда предлагают использовать улицы Дмитрия Менделеева и Федюнинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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