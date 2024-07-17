Улица Николая Семенова будет перекрыта для проезда в течение трех месяцев
В Тюмени на рекордные три месяца перекроют для проезда улицу Николая Семенова. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города».
«Не едем до середины осени. В связи с проведением ремонта автомобильной дороги по улице Николая Семенова с 18 июля по 15 октября будет прекращено движение транспортных средств», — говорится в сообщении.
Движение будет запрещено на участке от проезда к ТЦ «Метро» до улицы Николая Федорова. Для объезда предлагают использовать улицы Дмитрия Менделеева и Федюнинского.
Схема перекрытия улицы Николая Семенова
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