Южно-Уральский госуниверситет вошел в топ-50 журнала Nature

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) вошел в список из 50-ти самых активных по научной части вузов России. Как URA.RU 19 июля сообщили в пресс-службе учебного заведения, университет занял 33-е место в стране.
«ЮУрГУ занял 33-е место среди вузов России по версии международного журнала Nature (»Природа»). Эксперты оценивали достижения ученых вуза в области науки, в частности результаты публикационной активности», — отметили URA.RU в вузе.
В общем рейтинге вузов и научных учреждений России, который также включает Российскую академию наук, «Сколково», МГУ и другие известные научные центры, ЮУрГУ занял 45-е место из 184 организаций. Есть также сравнительны данные н международном уровне
В мире университет попал первые 25% лучших вузов, заняв 2229-е место из 17456 участников рейтинга. В отдельных научных областях ЮУрГУ показал следующие результаты: 26-е место по химии, 41-е место по науке о здоровье, 44-е место по биологическим наукам и 54-е место по физическим наукам в России.
Создатели рейтинга также выделили высокий процент международных сотрудничеств ЮУрГУ в рамках научных проектов за 2023-2024 годы. Это подтвердило международное признание и качество научных исследований университета.
Nature известен своими публикациями о значимых открытиях в области естественных наук, математики и археологии. Издание ежегодно выпускает рейтинги научных и академических учреждений по всему миру.
Летом ЮУрГУ попал в несколько крупных рейтингов. Их составителями выступили еще один американский журнал и рейтинговое агентство из США.
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