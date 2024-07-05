ЮУрГУ из Челябинска вошел в американский рейтинг лучших вузов мира

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) вошел в рейтинг 2250 лучших вузов мира по версии журнала U.S. News & World Report. Как следует из публикации, в списке представлены еще 26 высших учебных заведений РФ.
«Южно-Уральский государственный университет. Глобальный балл — 59,8», — отмечено на сайте американского издания.
Журнал свой рейтинг составил в десятый раз. По подсчетам U.S. News & World Report, ЮУрГУ находится на 124-м месте в Европе и на 317-м месте — в мире.
Составители таблицы указали методику, по которой оцениваются вузы. Авторы рейтинга отметили, что учебные заведения ранжируют по количеству научных статей, репутации, участию представителей в научных конференциях и другим параметрам.
В июне ЮУрГУ вошел в сотню лучших вузов страны. По данным составителей из рейтингового агентства RAEX, за год вуз улучшил позиции, поднявшись вверх на четыре строки.
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