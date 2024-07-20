20 июля 2024
19 июля 2024

В Москве открыли выставку пермских художников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские художники раскрывают в работах красоту родного края (архивное фото)
Пермские художники раскрывают в работах красоту родного края (архивное фото) Фото:

В Московском доме национальностей открылась выставка пленэрных работ коми-пермяцкого творческого объединения «Художники Пармы». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

«На выставке в Москве представлены 42 работы 15 коми-пермяцких художников. „Художники Пармы“ отражают в работах красоту и загадочность родного края», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Выставка будет работать в столице России до 5 августа. Свои работы покажут не только художники, но и талантливые пермские графики.

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В Московском доме национальностей открылась выставка пленэрных работ коми-пермяцкого творческого объединения «Художники Пармы». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края. «На выставке в Москве представлены 42 работы 15 коми-пермяцких художников. „Художники Пармы“ отражают в работах красоту и загадочность родного края», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Выставка будет работать в столице России до 5 августа. Свои работы покажут не только художники, но и талантливые пермские графики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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