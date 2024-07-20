В Москве открыли выставку пермских художников

Пермские художники раскрывают в работах красоту родного края (архивное фото)
В Московском доме национальностей открылась выставка пленэрных работ коми-пермяцкого творческого объединения «Художники Пармы». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края.
«На выставке в Москве представлены 42 работы 15 коми-пермяцких художников. „Художники Пармы“ отражают в работах красоту и загадочность родного края», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Выставка будет работать в столице России до 5 августа. Свои работы покажут не только художники, но и талантливые пермские графики.
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