02 августа 2025

Водители гуманитарного авто из Прикамья чудом спаслись при атаке дронов в Белгородской области. Фото, видео

Дроны ВСУ уничтожили пермский груз с гуманитарной помощью в Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик с гуманитарной помощью атаковали несколько БПЛА
Грузовик с гуманитарной помощью атаковали несколько БПЛА Фото:
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Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью из Пермского края подвергся атаке дронов ВСУ в Белгородской области. Транспорт полностью сгорел, а двое водителей получили ранения. Об инциденте сообщается в telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«31 июля в Шебекинском округе в районе поселка Шамино три дрона ударили по грузовому автомобилю. Ранены двое мужчин. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших с минно-взрывными травмами и баротравмами в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. От предложенной госпитализации мужчины отказались, лечение будут проходить амбулаторно. Транспортное средство полностью сгорело», — говорится в сообщении telegram-канала Гладкова.

На снятых очевидцами кадрах виден поврежденный автомобиль ГАЗ с номерами Пермского края. Удалось выяснить, что гуманитарная помощь предназначалась для жителей Курской и Белгородской областей. Ее собрал и отправил пермский благотворительный фонд «Единый центр поддержки».

Как рассказали корреспонденту URA.RU в «Едином центре поддержки», атака БПЛА произошла после разгрузки груза в поселке Шамино. Первый удар пришелся по кабине, но водителям удалось вовремя покинуть ГАЗон и укрыться в лесополосе. Несмотря на попытки местных жителей и самих пострадавших потушить пожар и спасти оставшийся груз, последовали новые атаки — еще три дрона добили автомобиль, и он полностью сгорел.

Уточняется, что у одного из водителей медики извлекли осколок из глаза, у обоих диагностировали контузию и ушибы. Для их возвращения домой из Перми уже выехал микроавтобус. В благотворительном фонде заявили, что работа по доставке гуманитарной помощи военнослужащим из Прикамья и мирным жителям Донбасса, Курской и Белгородской областей продолжится. 

Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» работает при поддержке краевого правительства и минтербеза. Помочь в формировании гуманитарного груза может каждый желающий. Одежду и другие необходимые бойцам вещи принимаются в офисе фонда по адресу: город Пермь, улица Монастырская, 57, или на склад по улице Крупской, 5д.

Можно самостоятельно приобрести позиции, указанные в заявках. Они размещены на сайте фонда, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере «Telegram»

По всем вопросам, связанным с приобретением, передачей и отправкой гуманитарной помощи, предлагаются обращаться по номеру дежурного телефона фонда: 8-912-881-99-59. Звонки принимаются с понедельника по четверг: с 9:00 до 18.00 и в пятницу: с 9:00 до 17.00.

Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле грузовой автомобиль, перевозивший гуманитарную помощь для военных от пермских волонтеров, попал под атаку беспилотников. Весь груз, включая маскировочные сети, дизельный генератор и тактические кроссовки, уничтожен пожаром.

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Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью из Пермского края подвергся атаке дронов ВСУ в Белгородской области. Транспорт полностью сгорел, а двое водителей получили ранения. Об инциденте сообщается в telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. «31 июля в Шебекинском округе в районе поселка Шамино три дрона ударили по грузовому автомобилю. Ранены двое мужчин. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших с минно-взрывными травмами и баротравмами в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. От предложенной госпитализации мужчины отказались, лечение будут проходить амбулаторно. Транспортное средство полностью сгорело», — говорится в сообщении telegram-канала Гладкова. На снятых очевидцами кадрах виден поврежденный автомобиль ГАЗ с номерами Пермского края. Удалось выяснить, что гуманитарная помощь предназначалась для жителей Курской и Белгородской областей. Ее собрал и отправил пермский благотворительный фонд «Единый центр поддержки». Как рассказали корреспонденту URA.RU в «Едином центре поддержки», атака БПЛА произошла после разгрузки груза в поселке Шамино. Первый удар пришелся по кабине, но водителям удалось вовремя покинуть ГАЗон и укрыться в лесополосе. Несмотря на попытки местных жителей и самих пострадавших потушить пожар и спасти оставшийся груз, последовали новые атаки — еще три дрона добили автомобиль, и он полностью сгорел. Уточняется, что у одного из водителей медики извлекли осколок из глаза, у обоих диагностировали контузию и ушибы. Для их возвращения домой из Перми уже выехал микроавтобус. В благотворительном фонде заявили, что работа по доставке гуманитарной помощи военнослужащим из Прикамья и мирным жителям Донбасса, Курской и Белгородской областей продолжится.  Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» работает при поддержке краевого правительства и минтербеза. Помочь в формировании гуманитарного груза может каждый желающий. Одежду и другие необходимые бойцам вещи принимаются в офисе фонда по адресу: город Пермь, улица Монастырская, 57, или на склад по улице Крупской, 5д. Можно самостоятельно приобрести позиции, указанные в заявках. Они размещены на сайте фонда, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере «Telegram».  По всем вопросам, связанным с приобретением, передачей и отправкой гуманитарной помощи, предлагаются обращаться по номеру дежурного телефона фонда: 8-912-881-99-59. Звонки принимаются с понедельника по четверг: с 9:00 до 18.00 и в пятницу: с 9:00 до 17.00. Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле грузовой автомобиль, перевозивший гуманитарную помощь для военных от пермских волонтеров, попал под атаку беспилотников. Весь груз, включая маскировочные сети, дизельный генератор и тактические кроссовки, уничтожен пожаром.
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