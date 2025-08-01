В Пермском крае 2 августа на фестивале Bering Aqua Fest прошел традиционный заплыв на самодельных плавательных средствах, в котором приняли участие 15 экипажей. Ежегодно участники удивляют зрителей необычными конструкциями, и этот раз не стал исключением: на воду спустили двухэтажные пиратские суда, лодки из пластиковых бутылок и даже яхту с диваном.
«Среди необычных судов были лодка, собранная из пустых канистр и велосипеда, а также плавсредства в виде пиратских кораблей и конструкции, напоминающие большие коробки. Каждый участник делал свою лодку самостоятельно или вместе с командой. Перед стартом конструкции прошли проверку на устойчивость, однако соревнование выдержали не все», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
Фестиваль «БерингАкваФест» проходит в пермской Осе уже восьмой раз. Он продолжится до 3 августа. Во второй день мероприятия, 2 августа, прошли соревнования по пляжному волейболу и борьбе, а также заезды аквабайкеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!