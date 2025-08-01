01 августа 2025

На пустых бутылках и пиратском судне: участники «БерингАкваФеста» устроили необычный заплыв. Фото, видео

Пермяки устроили заплыв на самодельных лодках на фестивале «БерингАкваФест»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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После спортивных мероприятий состоялся заплыв на самодельных плавсредствах
После спортивных мероприятий состоялся заплыв на самодельных плавсредствах Фото:

В Пермском крае 2 августа на фестивале Bering Aqua Fest прошел традиционный заплыв на самодельных плавательных средствах, в котором приняли участие 15 экипажей. Ежегодно участники удивляют зрителей необычными конструкциями, и этот раз не стал исключением: на воду спустили двухэтажные пиратские суда, лодки из пластиковых бутылок и даже яхту с диваном.

«Среди необычных судов были лодка, собранная из пустых канистр и велосипеда, а также плавсредства в виде пиратских кораблей и конструкции, напоминающие большие коробки. Каждый участник делал свою лодку самостоятельно или вместе с командой. Перед стартом конструкции прошли проверку на устойчивость, однако соревнование выдержали не все», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Фестиваль «БерингАкваФест» проходит в пермской Осе уже восьмой раз. Он продолжится до 3 августа. Во второй день мероприятия, 2 августа, прошли соревнования по пляжному волейболу и борьбе, а также заезды аквабайкеров.

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В Пермском крае 2 августа на фестивале Bering Aqua Fest прошел традиционный заплыв на самодельных плавательных средствах, в котором приняли участие 15 экипажей. Ежегодно участники удивляют зрителей необычными конструкциями, и этот раз не стал исключением: на воду спустили двухэтажные пиратские суда, лодки из пластиковых бутылок и даже яхту с диваном. «Среди необычных судов были лодка, собранная из пустых канистр и велосипеда, а также плавсредства в виде пиратских кораблей и конструкции, напоминающие большие коробки. Каждый участник делал свою лодку самостоятельно или вместе с командой. Перед стартом конструкции прошли проверку на устойчивость, однако соревнование выдержали не все», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Фестиваль «БерингАкваФест» проходит в пермской Осе уже восьмой раз. Он продолжится до 3 августа. Во второй день мероприятия, 2 августа, прошли соревнования по пляжному волейболу и борьбе, а также заезды аквабайкеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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