Прыжки с трамплинов и гонки на аквабайках: в Прикамье стартовал фестиваль экстремальных видов спорта

В городе Оса Пермского края стартовал VIII Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «БерингАкваФест». Во второй день мероприятия прошли соревнования по пляжному волейболу и борьбе, а также заезды аквабайкеров и экстремалов на снегоходах. После разминочных заездов байкеры начали тренировочные старты. Юниоры продемонстрировали умение управлять техникой на воде, а после них выступили и взрослые участники.
«На фестивале собралось много местных жителей и гостей. Три отважных человека решились проехать через акваторию Камы на снегоходах, двое успешно пересекли реку. Одна пара экстремалов в итоге затонула, но всех успешно вытащили из воды. Аквабайкеры потренировались перед стартом. Один из участников сделал эффектное сальто», — передает корреспондент URA.RU с фестивальной площадки.
В первый день фестиваля для участников и зрителей открылся палаточный лагерь. На сцене выступили музыкальные коллективы: «Моревода» и «Реальные дудки». Во второй день на площадке начала работу «Никольская» ярмарка, где гостям предложили необычные блюда по рецептам от местных производителей. Для посетителей организовали утреннюю зарядку и волейбольные матчи. На закрытии, 3 августа, в программе запланированы фан-заплыв на самодельных плавательных средствах и выступления музыкальных групп Chicken Gun и Rocky 2.
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