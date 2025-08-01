Первая серия прохождения вышла на канале четыре дня назад
Один из топовых летсплейщиков и стримеров в РФ Дмитрий Куплинов приступил к прохождению компьютерной игры «Лихо одноглазое». На его канале в соцсети «ВКонтакте» к моменту публикации вышли три серии.
«Мне разработчики прислали ключ на почту. Вроде как недлинная, но при этом довольно интересная игра», — заявил Дмитрий Куплинов во время первого знакомства с продуктом.
Мистический фолк-хоррор про лихо ранее выпустила пермская студия «Мортешка». Игра доступна на платформах VK Play и в Steam. Трейлер впервые представили пользователям на фестивале Games From Russia.
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