01 августа 2025

Куплинов начал проходить игру «Лихо одноглазое» от пермских разработчиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая серия прохождения вышла на канале четыре дня назад
Первая серия прохождения вышла на канале четыре дня назад Фото:

Один из топовых летсплейщиков и стримеров в РФ Дмитрий Куплинов приступил к прохождению компьютерной игры «Лихо одноглазое». На его канале в соцсети «ВКонтакте» к моменту публикации вышли три серии. 

«Мне разработчики прислали ключ на почту. Вроде как недлинная, но при этом довольно интересная игра», — заявил Дмитрий Куплинов во время первого знакомства с продуктом. 

Мистический фолк-хоррор про лихо ранее выпустила пермская студия «Мортешка». Игра доступна на платформах VK Play и в Steam. Трейлер впервые представили пользователям на фестивале Games From Russia.

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Один из топовых летсплейщиков и стримеров в РФ Дмитрий Куплинов приступил к прохождению компьютерной игры «Лихо одноглазое». На его канале в соцсети «ВКонтакте» к моменту публикации вышли три серии.  «Мне разработчики прислали ключ на почту. Вроде как недлинная, но при этом довольно интересная игра», — заявил Дмитрий Куплинов во время первого знакомства с продуктом.  Мистический фолк-хоррор про лихо ранее выпустила пермская студия «Мортешка». Игра доступна на платформах VK Play и в Steam. Трейлер впервые представили пользователям на фестивале Games From Russia.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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