01 августа 2025

В Перми на остановке нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело мужчины обнаружили на остановке
Тело мужчины обнаружили на остановке Фото:

В Перми на остановке «Проспект Декабристов» в Индустриальном районе был обнаружен труп мужчины. В пресс-службе ГУ МВД рассказали URA.RU, что ведомство уже занимается проверкой.

«В отдел полиции Индустриального района Перми 2 августа 2025 года поступило сообщение о том, что на остановочном комплексе скончался мужчина 1948 года рождения», — уточнили в региональном главке МВД. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причину смерти.

Тело мужчины обнаружили днем. На месте происшествия работают специалисты. Проводится проверка, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на остановке «Проспект Декабристов» в Индустриальном районе был обнаружен труп мужчины. В пресс-службе ГУ МВД рассказали URA.RU, что ведомство уже занимается проверкой. «В отдел полиции Индустриального района Перми 2 августа 2025 года поступило сообщение о том, что на остановочном комплексе скончался мужчина 1948 года рождения», — уточнили в региональном главке МВД. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причину смерти. Тело мужчины обнаружили днем. На месте происшествия работают специалисты. Проводится проверка, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...