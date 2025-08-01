В Перми на остановке нашли труп мужчины

Тело мужчины обнаружили на остановке
В Перми на остановке «Проспект Декабристов» в Индустриальном районе был обнаружен труп мужчины. В пресс-службе ГУ МВД рассказали URA.RU, что ведомство уже занимается проверкой.
«В отдел полиции Индустриального района Перми 2 августа 2025 года поступило сообщение о том, что на остановочном комплексе скончался мужчина 1948 года рождения», — уточнили в региональном главке МВД. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причину смерти.
Тело мужчины обнаружили днем. На месте происшествия работают специалисты. Проводится проверка, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!