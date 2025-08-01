Пермякам продавали поддельное сливочное масло

В Пермском крае выявили случаи продажи фальсифицированного сливочного масла в магазинах сети «Маяк». Нарушения обнаружили в масле из Москвы и Удмуртии после внеплановой проверки, проведенной специалистами Россельхознадзора в торговых точках сети, сообщается на сайте ведомства.
«В двух магазинах были отобраны пробы продукции для проверки ее качества и безопасности. По результатам исследований выявлена фальсификация сливочного масла производства ООО „Касленд“ (Московская область) и ООО „Удмуртское молоко“ (Удмуртская Республика)», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Отмечается, что после получения уведомления о выявлении фальсификата ООО «Восторг 52» (оператор магазинов «Маяк») в течение 10 дней не представило план мероприятий по предотвращению рисков, связанных с обращением опасной продукции, и не согласовало его с надзорным органом. Производитель привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.46.2 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа.
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