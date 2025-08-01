Пермский край попал в топ-10 по спросу на инкассаторов

В Пермском крае открыты 92 вакансии на должность инкассатора
Пермский край вошел в десятку российских регионов с самым высоким спросом на инкассаторов по итогам первого полугодия 2025 года. На данный момент в Прикамье открыты 92 вакансии для специалистов по инкассации. Об этом сообщают аналитики hh.ru.
«Пермский край вошел в ТОП-10 регионов по спросу на инкассаторов. В регионе открыты 92 вакансии», — передает «Рифей Пермь».
Отмечается, что за первые шесть месяцев года по всей стране работодатели разместили 2,4 тысячи вакансий для инкассаторов. Средняя предлагаемая зарплата для инкассаторов по России составила 68,2 тысячи рублей, увеличившись за год на 15%.
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