Штаб Байдена сменил название на «Харрис в президенты»

22 июля 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Теперь комитет Байдена называется «Харрис в президенты» Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Предвыборный комитет Джо Байдена, ранее известный как «Байден в президенты», подал официальные документы на переименование в «Харрис в президенты», выдвигая вице-президента Камалу Харрис в качестве основного кандидата на президентских выборах 2024 года. Информация об этом была опубликована на сайте Федеральной избирательной комиссии. «Харрис теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности», — говорится в письме. Теперь комитет называется «Харрис в президенты». Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата, пишет CNN, ссылаясь на источники. Она заявила о готовности бороться с Дональдом Трампом. Политолог Синельников-Оришак в беседе с URA.RU заявил, что Харрис это «дублер» Байдена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предвыборный комитет Джо Байдена, ранее известный как «Байден в президенты», подал официальные документы на переименование в «Харрис в президенты», выдвигая вице-президента Камалу Харрис в качестве основного кандидата на президентских выборах 2024 года. Информация об этом была опубликована на сайте Федеральной избирательной комиссии. «Харрис теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности», — говорится в письме. Теперь комитет называется «Харрис в президенты». Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата, пишет CNN, ссылаясь на источники. Она заявила о готовности бороться с Дональдом Трампом. Политолог Синельников-Оришак в беседе с URA.RU заявил, что Харрис это «дублер» Байдена.