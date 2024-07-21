Штаб Байдена сменил название на «Харрис в президенты»

Предвыборный комитет Джо Байдена, ранее известный как «Байден в президенты», подал официальные документы на переименование в «Харрис в президенты», выдвигая вице-президента Камалу Харрис в качестве основного кандидата на президентских выборах 2024 года. Информация об этом была опубликована на сайте Федеральной избирательной комиссии.
«Харрис теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности», — говорится в письме. Теперь комитет называется «Харрис в президенты».
Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата, пишет CNN, ссылаясь на источники. Она заявила о готовности бороться с Дональдом Трампом. Политолог Синельников-Оришак в беседе с URA.RU заявил, что Харрис это «дублер» Байдена.
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Предвыборный комитет Джо Байдена, ранее известный как «Байден в президенты», подал официальные документы на переименование в «Харрис в президенты», выдвигая вице-президента Камалу Харрис в качестве основного кандидата на президентских выборах 2024 года. Информация об этом была опубликована на сайте Федеральной избирательной комиссии. «Харрис теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности», — говорится в письме. Теперь комитет называется «Харрис в президенты». Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата, пишет CNN, ссылаясь на источники. Она заявила о готовности бороться с Дональдом Трампом. Политолог Синельников-Оришак в беседе с URA.RU заявил, что Харрис это «дублер» Байдена.