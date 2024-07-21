CNN: Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США

22 июля 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Команда Харрис налаживает контакты с сенаторами, пишет CNN Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Вице-президент США Камала Харрис активизировала свои усилия по обеспечению поддержки среди демократов в Конгрессе в свете решения президента Джо Байдена не участвовать в следующей президентской гонке. Она уже начала обзванивать конгрессменов, призывая их поддержать ее номинацию, пишет CNN. Новость по теме Что известно о Камале Харрис, которую поддержал Байден «Вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган, чтобы обсудить свою потенциальную номинацию», — сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом разговоров. Кроме того, команда Харрис налаживает контакты с сенаторами. Байден вышел из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру Харрис от демократов. Сама Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах. В США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент США Камала Харрис активизировала свои усилия по обеспечению поддержки среди демократов в Конгрессе в свете решения президента Джо Байдена не участвовать в следующей президентской гонке. Она уже начала обзванивать конгрессменов, призывая их поддержать ее номинацию, пишет CNN. «Вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган, чтобы обсудить свою потенциальную номинацию», — сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом разговоров. Кроме того, команда Харрис налаживает контакты с сенаторами. Байден вышел из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру Харрис от демократов. Сама Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах. В США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента.