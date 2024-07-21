CNN: Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США

Вице-президент США Камала Харрис активизировала свои усилия по обеспечению поддержки среди демократов в Конгрессе в свете решения президента Джо Байдена не участвовать в следующей президентской гонке. Она уже начала обзванивать конгрессменов, призывая их поддержать ее номинацию, пишет CNN.
«Вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган, чтобы обсудить свою потенциальную номинацию», — сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом разговоров. Кроме того, команда Харрис налаживает контакты с сенаторами.
Байден вышел из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру Харрис от демократов. Сама Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах. В США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента.
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Вице-президент США Камала Харрис активизировала свои усилия по обеспечению поддержки среди демократов в Конгрессе в свете решения президента Джо Байдена не участвовать в следующей президентской гонке. Она уже начала обзванивать конгрессменов, призывая их поддержать ее номинацию, пишет CNN. «Вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган, чтобы обсудить свою потенциальную номинацию», — сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом разговоров. Кроме того, команда Харрис налаживает контакты с сенаторами. Байден вышел из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру Харрис от демократов. Сама Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах. В США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента.