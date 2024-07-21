Медведев отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

Медведев пожелал Байдену здоровья из-за решения выйти из президентской гонки

22 июля 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Медведев пожелал Байдену здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал здоровья президенту США Джо Байдену на фоне его решения выйти из президентской гонки. По его словам, цели СВО будут достигнуты. «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — написал Медведев в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал здоровья президенту США Джо Байдену на фоне его решения выйти из президентской гонки. По его словам, цели СВО будут достигнуты. «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — написал Медведев в своем telegram-канале.