Медведев отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

Медведев пожелал Байдену здоровья
новость из сюжетаБайден вышел из президентской гонки
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал здоровья президенту США Джо Байдену на фоне его решения выйти из президентской гонки. По его словам, цели СВО будут достигнуты.
«Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», —
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