21 июля 2024

Медведев отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

Медведев пожелал Байдену здоровья из-за решения выйти из президентской гонки
© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев пожелал Байдену здоровья Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал здоровья президенту США Джо Байдену на фоне его решения выйти из президентской гонки. По его словам, цели СВО будут достигнуты.

«Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — написал Медведев в своем telegram-канале.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал здоровья президенту США Джо Байдену на фоне его решения выйти из президентской гонки. По его словам, цели СВО будут достигнуты. «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — написал Медведев в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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