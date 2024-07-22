Компанию, чей друг погиб в ходе нападения на челябинца, отдали под суд

23 июля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Друзей погибшего в Челябинске иностранца будут судить за хулиганство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске будут судить двух местных жителей, чей друг погиб, напав на челябинца в парке Тищенко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после поножовщины компания устроила перестрелку. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено в Металлургический райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что как только один из нападавшей компании получил ножевое ранение, в ход пошли пневматические пистолеты и палки. При этом серьезного вреда здоровью защищающаяся сторона не получила. Инцидент произошел весной 2023 года. В парке Тищенко пересеклись две компании, одна из которых стала задирать другую. В результате началась драка, в которой местный житель пырнул ножом выходца из ближнего зарубежья из другой компании. От полученных травм иностранец скончался. После произошедшего на челябинца возбудили уголовное дело. Но спустя около полугода дело было прекращено. Действия челябинца были расценены, как самооборона. За ним признали право на реабилитацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске будут судить двух местных жителей, чей друг погиб, напав на челябинца в парке Тищенко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после поножовщины компания устроила перестрелку. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено в Металлургический райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что как только один из нападавшей компании получил ножевое ранение, в ход пошли пневматические пистолеты и палки. При этом серьезного вреда здоровью защищающаяся сторона не получила. Инцидент произошел весной 2023 года. В парке Тищенко пересеклись две компании, одна из которых стала задирать другую. В результате началась драка, в которой местный житель пырнул ножом выходца из ближнего зарубежья из другой компании. От полученных травм иностранец скончался. После произошедшего на челябинца возбудили уголовное дело. Но спустя около полугода дело было прекращено. Действия челябинца были расценены, как самооборона. За ним признали право на реабилитацию.