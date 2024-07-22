22 июля 2024

«Гном-волшебник» из TikTok заманивает жителей ХМАО на концерты. Видео

В ХМАО сотрудник театральной площадки зовет граждан на концерты в костюме гнома
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренд на видео с "гномом-волшебником" добрался до главной концертной площадки ХМАО
Тренд на видео с "гномом-волшебником" добрался до главной концертной площадки ХМАО Фото:

Сотрудник главной концертно-театральной площадки в ХМАО «Югра-Классик» переоделся в «гнома-волшебника» ради трендового видеоролика. Флешмоб в TikTok запустил блогер из Польши, который и придумал персонажа в зеленом одеяле с сачком в руке и колпаком на голове.

«Даже „гном-волшебник“ уже выбрал, какой концерт „Югра-Классик“ посетить в сентябре. А чего ждете вы?» — говорится в сообщении, опубликованном в группе концертно-театрального центра в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплен видеоролик, в котором один из сотрудников, переодетый в «гнома-волшебника», заходит в здание и бегает по залам. Авторы интерпретировали популярного персонажа по-своему: вместо зеленого одеяла — серый плед, а сачок заменила самодельная «волшебная» палочка.

«Гнома-волшебника» придумал блогер из Польши, ставший звездой TikTok. Он снимает видео, на которых в облике сказочного персонажа пробирается в торговые центры и пугает сотрудников. Тренд на такие юмористические ролики быстро распространился в соцсетях и пользуется популярностью, в том числе и у россиян.

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Сотрудник главной концертно-театральной площадки в ХМАО «Югра-Классик» переоделся в «гнома-волшебника» ради трендового видеоролика. Флешмоб в TikTok запустил блогер из Польши, который и придумал персонажа в зеленом одеяле с сачком в руке и колпаком на голове. «Даже „гном-волшебник“ уже выбрал, какой концерт „Югра-Классик“ посетить в сентябре. А чего ждете вы?» — говорится в сообщении, опубликованном в группе концертно-театрального центра в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплен видеоролик, в котором один из сотрудников, переодетый в «гнома-волшебника», заходит в здание и бегает по залам. Авторы интерпретировали популярного персонажа по-своему: вместо зеленого одеяла — серый плед, а сачок заменила самодельная «волшебная» палочка. «Гнома-волшебника» придумал блогер из Польши, ставший звездой TikTok. Он снимает видео, на которых в облике сказочного персонажа пробирается в торговые центры и пугает сотрудников. Тренд на такие юмористические ролики быстро распространился в соцсетях и пользуется популярностью, в том числе и у россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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