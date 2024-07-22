Сотрудник главной концертно-театральной площадки в ХМАО «Югра-Классик» переоделся в «гнома-волшебника» ради трендового видеоролика. Флешмоб в TikTok запустил блогер из Польши, который и придумал персонажа в зеленом одеяле с сачком в руке и колпаком на голове.
«Даже „гном-волшебник“ уже выбрал, какой концерт „Югра-Классик“ посетить в сентябре. А чего ждете вы?» — говорится в сообщении, опубликованном в группе концертно-театрального центра в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплен видеоролик, в котором один из сотрудников, переодетый в «гнома-волшебника», заходит в здание и бегает по залам. Авторы интерпретировали популярного персонажа по-своему: вместо зеленого одеяла — серый плед, а сачок заменила самодельная «волшебная» палочка.
«Гнома-волшебника» придумал блогер из Польши, ставший звездой TikTok. Он снимает видео, на которых в облике сказочного персонажа пробирается в торговые центры и пугает сотрудников. Тренд на такие юмористические ролики быстро распространился в соцсетях и пользуется популярностью, в том числе и у россиян.
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