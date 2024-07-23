На улице Малышева столкнулись две иномарки (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 23 июля на улице Малышева столкнулись две иномарки. Одна из машин снесла забор. Об этом сообщили очевидцы.
«На улице Малышева возле „ДоДо пиццы“ серьезное ДТП», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». На фото видно, что красный автомобиль снес забор.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
Красный автомобиль снес забор
ДТП произошло вечером 23 июля
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