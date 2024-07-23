В центре Екатеринбурга произошло жесткое ДТП. Фото

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На улице Малышева столкнулись две иномарки (архивное фото)
На улице Малышева столкнулись две иномарки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 23 июля на улице Малышева столкнулись две иномарки. Одна из машин снесла забор. Об этом сообщили очевидцы.

«На улице Малышева возле „ДоДо пиццы“ серьезное ДТП», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». На фото видно, что красный автомобиль снес забор.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

Красный автомобиль снес забор
Красный автомобиль снес забор
Фото:
ДТП произошло вечером 23 июля
ДТП произошло вечером 23 июля
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 23 июля на улице Малышева столкнулись две иномарки. Одна из машин снесла забор. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Малышева возле „ДоДо пиццы“ серьезное ДТП», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». На фото видно, что красный автомобиль снес забор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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