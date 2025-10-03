В центре Екатеринбурга построят новый мост через реку Исеть, а рядом возведут жилой комплекс на тысячи человек. Речь идет о территории в границах улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — Белинского, неподалеку от «Максидома». Мэрия уже выставила проект на общественные обсуждения.
«Проектом предлагается строительство улицы Большакова со строительством моста через реку Исеть и трамвайной линией. Также реконструкция улицы Луначарского со строительством трамвайной линии и остановочных пунктов в разделительной полосе», — следует из документа. Предполагается, что мост соединит Луначарского и Белинского. Эти работы предусматривает Генплан города до 2045 года.
Возле моста планируют построить ЖК на 53,6 тысячи квадратных метров для 2,55 тысячи человек с паркингом. Реализовывать проект собираются в три очереди. Помимо этого, там разместят гостиницу и художественную школу.
