На Украине уже сутки не могут потушить мощный пожар из-за риска детонации

Мощный пожар бушует в украинском городе Николаев целые сутки, несмотря на усилия пожарных служб, сообщает «Страна.ua». Огонь охватил значительную территорию и представляет серьезную угрозу: местные СМИ заявляют о горении территории с «потенциально загрязнёнными взрывоопасными предметами».
«Борьба с огнем осложнена отсутствием подъезда техники к очагам, высокой растительности. Также территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами, и есть угроза детонации», — отмечает «Страна.ua».
На месте возгорания могут находиться опасные вещества и взрывоопасные предметы, которые затрудняют борьбу с огнем. «Есть угроза детонации», — сообщает издание «Общественное. Николаев».
Ситуация в Николаеве остается напряженной, в некоторых районах города ощущается запах гари. В социальных сетях местные жители делятся видеозаписями, на которых показано, как над городом поднимаются клубы дыма и виднеется зарево пламени.
Комментировать ЧП власти Украины отказываются. Что именно горит — неизвестно. По данным службы по ЧС, огонь распространился на 30 гектаров.
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