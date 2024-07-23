23 июля 2024

На Украине уже сутки не могут потушить мощный пожар из-за риска детонации

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Украины не сообщают, где именно начался пожар
Власти Украины не сообщают, где именно начался пожар Фото:

Мощный пожар бушует в украинском городе Николаев целые сутки, несмотря на усилия пожарных служб, сообщает «Страна.ua». Огонь охватил значительную территорию и представляет серьезную угрозу: местные СМИ заявляют о горении территории с «потенциально загрязнёнными взрывоопасными предметами».

«Борьба с огнем осложнена отсутствием подъезда техники к очагам, высокой растительности. Также территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами, и есть угроза детонации», — отмечает «Страна.ua».

На месте возгорания могут находиться опасные вещества и взрывоопасные предметы, которые затрудняют борьбу с огнем. «Есть угроза детонации», — сообщает издание «Общественное. Николаев».

Ситуация в Николаеве остается напряженной, в некоторых районах города ощущается запах гари. В социальных сетях местные жители делятся видеозаписями, на которых показано, как над городом поднимаются клубы дыма и виднеется зарево пламени.

Комментировать ЧП власти Украины отказываются. Что именно горит — неизвестно. По данным службы по ЧС, огонь распространился на 30 гектаров.

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Мощный пожар бушует в украинском городе Николаев целые сутки, несмотря на усилия пожарных служб, сообщает «Страна.ua». Огонь охватил значительную территорию и представляет серьезную угрозу: местные СМИ заявляют о горении территории с «потенциально загрязнёнными взрывоопасными предметами». «Борьба с огнем осложнена отсутствием подъезда техники к очагам, высокой растительности. Также территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами, и есть угроза детонации», — отмечает «Страна.ua». На месте возгорания могут находиться опасные вещества и взрывоопасные предметы, которые затрудняют борьбу с огнем. «Есть угроза детонации», — сообщает издание «Общественное. Николаев». Ситуация в Николаеве остается напряженной, в некоторых районах города ощущается запах гари. В социальных сетях местные жители делятся видеозаписями, на которых показано, как над городом поднимаются клубы дыма и виднеется зарево пламени. Комментировать ЧП власти Украины отказываются. Что именно горит — неизвестно. По данным службы по ЧС, огонь распространился на 30 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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