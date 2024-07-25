МИД Румынии вызвал временного поверенного РФ из-за обломков дрона

26 июля 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Фрагменты беспилотного летательного аппарата были найдены в уезде Тулча Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина была вызвана в Министерство иностранных дел страны после обнаружения обломков беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве. «Дипломату был выражен протест в связи с инцидентом, который был связан с проведением специальной военной операции», — сообщило Министерство иностранных дел Румынии. Об этом пишет национальное информационное агентство Румынии Agerpres. Румынская сторона осудила атаки на украинскую портовую инфраструктуру и выразила свою позицию представителю России. По данным Министерства обороны Румынии, фрагменты беспилотного летательного аппарата были найдены в уезде Тулча, что недалеко от границы с Украиной. Пресс-служба военного ведомства утверждает, что обломки имеют российское происхождение. В посольстве РФ подтвердили вызов своего дипломата в румынский МИД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина была вызвана в Министерство иностранных дел страны после обнаружения обломков беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве. «Дипломату был выражен протест в связи с инцидентом, который был связан с проведением специальной военной операции», — сообщило Министерство иностранных дел Румынии. Об этом пишет национальное информационное агентство Румынии Agerpres. Румынская сторона осудила атаки на украинскую портовую инфраструктуру и выразила свою позицию представителю России. По данным Министерства обороны Румынии, фрагменты беспилотного летательного аппарата были найдены в уезде Тулча, что недалеко от границы с Украиной. Пресс-служба военного ведомства утверждает, что обломки имеют российское происхождение. В посольстве РФ подтвердили вызов своего дипломата в румынский МИД.