МИД Румынии вызвал временного поверенного РФ из-за обломков дрона

Временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина была вызвана в Министерство иностранных дел страны после обнаружения обломков беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве.
«Дипломату был выражен протест в связи с инцидентом, который был связан с проведением специальной военной операции», — сообщило Министерство иностранных дел Румынии. Об этом пишет национальное информационное агентство Румынии Agerpres. Румынская сторона осудила атаки на украинскую портовую инфраструктуру и выразила свою позицию представителю России.
По данным Министерства обороны Румынии, фрагменты беспилотного летательного аппарата были найдены в уезде Тулча, что недалеко от границы с Украиной. Пресс-служба военного ведомства утверждает, что обломки имеют российское происхождение. В посольстве РФ подтвердили вызов своего дипломата в румынский МИД.
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Временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина была вызвана в Министерство иностранных дел страны после обнаружения обломков беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве. «Дипломату был выражен протест в связи с инцидентом, который был связан с проведением специальной военной операции», — сообщило Министерство иностранных дел Румынии. Об этом пишет национальное информационное агентство Румынии Agerpres. Румынская сторона осудила атаки на украинскую портовую инфраструктуру и выразила свою позицию представителю России. По данным Министерства обороны Румынии, фрагменты беспилотного летательного аппарата были найдены в уезде Тулча, что недалеко от границы с Украиной. Пресс-служба военного ведомства утверждает, что обломки имеют российское происхождение. В посольстве РФ подтвердили вызов своего дипломата в румынский МИД.