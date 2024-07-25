25 июля 2024

МИД Румынии вызвал временного поверенного РФ из-за обломков дрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Фрагменты беспилотного летательного аппарата были найдены в уезде Тулча Фото:

Временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина была вызвана в Министерство иностранных дел страны после обнаружения обломков беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве.

«Дипломату был выражен протест в связи с инцидентом, который был связан с проведением специальной военной операции», — сообщило Министерство иностранных дел Румынии. Об этом пишет национальное информационное агентство Румынии Agerpres. Румынская сторона осудила атаки на украинскую портовую инфраструктуру и выразила свою позицию представителю России.

По данным Министерства обороны Румынии, фрагменты беспилотного летательного аппарата были найдены в уезде Тулча, что недалеко от границы с Украиной. Пресс-служба военного ведомства утверждает, что обломки имеют российское происхождение. В посольстве РФ подтвердили вызов своего дипломата в румынский МИД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина была вызвана в Министерство иностранных дел страны после обнаружения обломков беспилотника. Об этом сообщили в ведомстве. «Дипломату был выражен протест в связи с инцидентом, который был связан с проведением специальной военной операции», — сообщило Министерство иностранных дел Румынии. Об этом пишет национальное информационное агентство Румынии Agerpres. Румынская сторона осудила атаки на украинскую портовую инфраструктуру и выразила свою позицию представителю России. По данным Министерства обороны Румынии, фрагменты беспилотного летательного аппарата были найдены в уезде Тулча, что недалеко от границы с Украиной. Пресс-служба военного ведомства утверждает, что обломки имеют российское происхождение. В посольстве РФ подтвердили вызов своего дипломата в румынский МИД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...