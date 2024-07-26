26 июля 2024

Появились подробности ДТП с самокатчиком в Нижневартовске

Пострадавший в ДТП в Нижневартовске самокатчик оказался совершеннолетним
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший в ДТП в Нижневартовске самокатчик госпитализирован
Пострадавший в ДТП в Нижневартовске самокатчик госпитализирован Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошло ДТП, где человека, переезжавшего пешеходный переход на самокате, затянуло под автомобиль. Пострадавший оказался совершеннолетним. Он жив и госпитализирован, сообщили в ГУ МВД России по ХМАО.

«Женщина-водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, допустила наезд на пешехода, передвигающегося на самокате по пешеходному переходу слева направо по отношению к движению транспортного средства. Пешеход 2003 года рождения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и возможными переломами», — рассказали телеканалу «Мегаполис» в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку. По ее итогам будет дана объективная оценка ситуации.

В Нижневартовске водитель Hyundai наехал на человека на самокате, который переезжал пешеходный переход. Автомобиль не смог затормозить и мужчину затянуло под машину. Это произошло недалеко от Комсомольского озера.

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В Нижневартовске (ХМАО) произошло ДТП, где человека, переезжавшего пешеходный переход на самокате, затянуло под автомобиль. Пострадавший оказался совершеннолетним. Он жив и госпитализирован, сообщили в ГУ МВД России по ХМАО. «Женщина-водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, допустила наезд на пешехода, передвигающегося на самокате по пешеходному переходу слева направо по отношению к движению транспортного средства. Пешеход 2003 года рождения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и возможными переломами», — рассказали телеканалу «Мегаполис» в ведомстве. Сейчас полиция проводит проверку. По ее итогам будет дана объективная оценка ситуации. В Нижневартовске водитель Hyundai наехал на человека на самокате, который переезжал пешеходный переход. Автомобиль не смог затормозить и мужчину затянуло под машину. Это произошло недалеко от Комсомольского озера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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