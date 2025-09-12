В Нижневартовске в ДТП погиб пешеход, водитель скрылся

В Нижневартовске (ХМАО) в ночь на 13 сентября произошла трагедия. Здесь водитель на автомобиле ехал по улице Нефтяников и сбил пешехода. Последний позже скончался в карете скорой помощи. В Госавтоинспекции округа сообщили, что личность водителя и авто устанавливаются.
«13 сентября 2025 года около 02:50 в городе Нижневартовске по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством в районе дома 4 по улице Нефтяников допустил наезд на мужчину 1988 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пешеход пересекал дорогу в неположенном месте. На месте ДТП работают правоохранители.
