12 сентября 2025

В Нижневартовске в ДТП погиб пешеход, водитель скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в ночь на 13 сентября произошла трагедия. Здесь водитель на автомобиле ехал по улице Нефтяников и сбил пешехода. Последний позже скончался в карете скорой помощи. В Госавтоинспекции округа сообщили, что личность водителя и авто устанавливаются.

«13 сентября 2025 года около 02:50 в городе Нижневартовске по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством в районе дома 4 по улице Нефтяников допустил наезд на мужчину 1988 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пешеход пересекал дорогу в неположенном месте. На месте ДТП работают правоохранители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) в ночь на 13 сентября произошла трагедия. Здесь водитель на автомобиле ехал по улице Нефтяников и сбил пешехода. Последний позже скончался в карете скорой помощи. В Госавтоинспекции округа сообщили, что личность водителя и авто устанавливаются. «13 сентября 2025 года около 02:50 в городе Нижневартовске по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством в районе дома 4 по улице Нефтяников допустил наезд на мужчину 1988 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пешеход пересекал дорогу в неположенном месте. На месте ДТП работают правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...