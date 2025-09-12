12 сентября 2025

Куда жителям ХМАО выгодно поехать в отпуск в октябре

Жителям ХМАО стало выгодно ехать в отпуск на Камчатку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители ХМАО могут отдохнуть на Камчатке за небольшие деньги
Жители ХМАО могут отдохнуть на Камчатке за небольшие деньги Фото:

В октябре жителям Югры выгоднее всего отдыхать в России. Недельная поездка на двоих вместе с проживанием в отеле обойдется максимум в 125 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса Tutu.

«Стоимость поездки на двоих на неделю по России обойдётся максимум в 125 тысяч рублей с проживанием. За эту сумму можно отправиться в Камчатский край. В пакет входят авиаперелёт и неделя в отеле. Осенью на Камчатке можно наблюдать за медведями, гулять по вулканам, купаться в термальных источниках, кататься к сивучам и китам, а также есть свежую рыбу и красную икру», — пояснили аналитики сервиса.

Более доступные варианты тоже есть. Поездка во Владимирскую область (поезд туда-обратно и неделя в отеле) обойдется в 65 тысяч рублей. Отдых в Татарстане стоит 67 тысяч рублей на поезде или 74 тысячи рублей на самолёте.

В Ростовскую область поездом можно съездить за 68 тысяч рублей на двоих, в Санкт-Петербург — за 70 тысяч рублей (поезд или самолёт плюс отель). В Краснодарский край отдых обойдётся в 95 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что лидером бюджетного отдыха для жителей Югры этой осенью стала Республика Алтай. Недельный отдых на двоих вместе с авиаперелётом обойдется в 46 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В октябре жителям Югры выгоднее всего отдыхать в России. Недельная поездка на двоих вместе с проживанием в отеле обойдется максимум в 125 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса Tutu. «Стоимость поездки на двоих на неделю по России обойдётся максимум в 125 тысяч рублей с проживанием. За эту сумму можно отправиться в Камчатский край. В пакет входят авиаперелёт и неделя в отеле. Осенью на Камчатке можно наблюдать за медведями, гулять по вулканам, купаться в термальных источниках, кататься к сивучам и китам, а также есть свежую рыбу и красную икру», — пояснили аналитики сервиса. Более доступные варианты тоже есть. Поездка во Владимирскую область (поезд туда-обратно и неделя в отеле) обойдется в 65 тысяч рублей. Отдых в Татарстане стоит 67 тысяч рублей на поезде или 74 тысячи рублей на самолёте. В Ростовскую область поездом можно съездить за 68 тысяч рублей на двоих, в Санкт-Петербург — за 70 тысяч рублей (поезд или самолёт плюс отель). В Краснодарский край отдых обойдётся в 95 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что лидером бюджетного отдыха для жителей Югры этой осенью стала Республика Алтай. Недельный отдых на двоих вместе с авиаперелётом обойдется в 46 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...