Куда жителям ХМАО выгодно поехать в отпуск в октябре

В октябре жителям Югры выгоднее всего отдыхать в России. Недельная поездка на двоих вместе с проживанием в отеле обойдется максимум в 125 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса Tutu.
«Стоимость поездки на двоих на неделю по России обойдётся максимум в 125 тысяч рублей с проживанием. За эту сумму можно отправиться в Камчатский край. В пакет входят авиаперелёт и неделя в отеле. Осенью на Камчатке можно наблюдать за медведями, гулять по вулканам, купаться в термальных источниках, кататься к сивучам и китам, а также есть свежую рыбу и красную икру», — пояснили аналитики сервиса.
Более доступные варианты тоже есть. Поездка во Владимирскую область (поезд туда-обратно и неделя в отеле) обойдется в 65 тысяч рублей. Отдых в Татарстане стоит 67 тысяч рублей на поезде или 74 тысячи рублей на самолёте.
В Ростовскую область поездом можно съездить за 68 тысяч рублей на двоих, в Санкт-Петербург — за 70 тысяч рублей (поезд или самолёт плюс отель). В Краснодарский край отдых обойдётся в 95 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что лидером бюджетного отдыха для жителей Югры этой осенью стала Республика Алтай. Недельный отдых на двоих вместе с авиаперелётом обойдется в 46 тысяч рублей.
