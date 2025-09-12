В Ханты-Мансийске более 80 рыбаков сразились за звание лучших

В Ханты-Мансийске 13 сентября прошел юбилейный семейный фестиваль «Клевый берег». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Сегодня в окружной столице собрались настоящие любители рыбалки. В этом году фестиваль отмечает свой первый юбилей и собрал 83 рыбака в составе 23 семейных команд», — говорится в telegram-канале мэрии. Организаторы отметили, что командный зачет был введен для того, чтобы к состязаниям могли присоединиться и дети.
Для участников фестиваля были подготовлены более 20 номинаций. Среди них — традиционные: «Самая первая пойманная рыба», «Самая большая рыба», а также творческие: «Самая креативная команда» и «Лучший тематический костюм». После основной части праздника гостей ждали концерт, мастер-классы для детей и взрослых, а также церемония награждения победителей в различных категориях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!