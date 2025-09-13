Теплые остановки с табло появляются на улицах ХМАО в Нижневартовске

В Нижневартовске (ХМАО) установили шесть теплых павильонов, чтобы жители могли комфортнее ожидать транспорт зимой. Об этом сообщили на сайте «Медиахолдинг Югра».
«В Нижневартовске продолжается установка новых современных теплых остановочных павильонов. Уже смонтировано 6 конструкций в разных районах города: возле окружной клинической больницы, на улице Северной рядом с районной прокуратурой, а также в новых микрорайонах на улице Мира в районе домов №93 и №96», — пишут на сайте.
По словам директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Геннадия Котлярова, особенность этих остановок — наличие закрытых и открытых зон ожидания. Планируют поставить еще десять остановок до конца сентября.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута готовят масштабное обновление остановочных комплексов. Вместо запланированных 20 павильонов решено установить в три раза больше, сообщили в мэрии.
