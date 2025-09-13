Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, которого называют самым довольным жизнью мэром России, первым пришел на избирательный участок к 8 утра. В муниципалитете сегодня выбирают депутатов районной думы и главу поселения Сорум.
«Наша территория всегда является лидером в Югре по явке на избирательные участки. Уверен, что в этих выборах мы снова удержим планку лидеров», — отметил Маненков.
Выборы 14 сентября проходят в 7 муниципалитетах ХМАО: Белоярском, Сургутском, Октябрьском и Кондинском районах, в Мегионе, Радужном и Покачах. В 8.00 открылись все 104 избирательных участка округа. Жителям предстоит выбрать депутатов и глав в Покачах, Радужном, Мегионе, Советском, Белоярском районе и ряде сельских поселений — Соруме, Малом Атлыме, Леушах, Мулымье, Барсово, Сытомино и Куминском.
Видео: telegram-канал главы Белоярского района Сергея Маненкова
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!