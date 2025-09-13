13 сентября 2025
12 сентября 2025

Самый счастливый мэр России проголосовал на выборах в ХМАО. Видео

Глава Белоярского района ХМАО Маненков проголосовал на выборах в 8 утра
Глава Белоярского района ХМАО первым проголосовал на выборах депутатов районной думы
Глава Белоярского района ХМАО первым проголосовал на выборах депутатов районной думы Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, которого называют самым довольным жизнью мэром России, первым пришел на избирательный участок к 8 утра. В муниципалитете сегодня выбирают депутатов районной думы и главу поселения Сорум.

«Наша территория всегда является лидером в Югре по явке на избирательные участки. Уверен, что в этих выборах мы снова удержим планку лидеров», — отметил Маненков.

Выборы 14 сентября проходят в 7 муниципалитетах ХМАО: Белоярском, Сургутском, Октябрьском и Кондинском районах, в Мегионе, Радужном и Покачах. В 8.00 открылись все 104 избирательных участка округа. Жителям предстоит выбрать депутатов и глав в Покачах, Радужном, Мегионе, Советском, Белоярском районе и ряде сельских поселений — Соруме, Малом Атлыме, Леушах, Мулымье, Барсово, Сытомино и Куминском.

Видео: telegram-канал главы Белоярского района Сергея Маненкова

