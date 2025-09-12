Бастрыкин заинтересовался историей загадочного исчезновения жителя Сургута

В Сургуте (ХМАО) с мая текущего года на связь перестал выходит 57-летний местный житель. Тревогу забила его бывшая супруга, так как считает, что его исчезновение не случайно. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«В Информационный центр СК России обратилась жительница ХМАО — Югры по вопросу безвестного исчезновения ее 57-летнего бывшего супруга в городе Сургуте. С мая текущего года он не выходит на связь с близкими. По мнению заявительницы, исчезновение может носить криминальный характер. Глава СК России затребовал доклад», — сообщается в telegram-канале инфоцентра СК РФ.
В окружной Управлении ведомства по данному факту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что пропавший уже с ноября прошлого года не появлялся по своему основному месту жительства. Бывшая супруга считает, что некие мужчины могли пойти на преступление, чтобы завладеть жилплощадью сургутянина.
