Накануне в возрасте 79 лет скончался бывший депутат думы Нижневартовска (ХМАО) и экс-глава АО «Нижневартовскавиа» Сергей Бакунин. Трагическую новость в соцсети сообщили в городской думе.
«На 80-м году ушел из жизни Бакунин Сергей Николаевич. Ветеран АО „Нижневартовскавиа“, генеральный директор предприятия с 2013 по 2018 годы. Был депутатом Думы Нижневартовска 6 созыва. Занимался вопросами хозяйства и строительства, а также безопасности населения», — сообщается в telegram-канале думы Нижневартовска.
Сергей Николаевич обладает званием заслуженного работника транспорта, обладает нагрудными знаками «За заслуги перед городом Нижневартовском», «Отличник Аэрофлота», «Почетный работник транспорта России», лауреат окружной премии «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа».
Родился Сергей Бакунин 29 июля 1946 года в городе Губаха Пермской области. С 1969 года начал трудовую деятельность в ХМАО и проработал в округе 48 лет. Последние годы проживал в Тюмени, где и будет похоронен.
