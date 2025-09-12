12 сентября 2025

Ушел из жизни экс-глава авиапредприятия и бывший депутат из ХМАО. Фото

Похоронен югорский политик будет в Тюмени
Похоронен югорский политик будет в Тюмени

Накануне в возрасте 79 лет скончался бывший депутат думы Нижневартовска (ХМАО) и экс-глава АО «Нижневартовскавиа» Сергей Бакунин. Трагическую новость в соцсети сообщили в городской думе.

Сергей Бакунин скончался в возрасте 79 лет
Сергей Бакунин скончался в возрасте 79 лет


«На 80-м году ушел из жизни Бакунин Сергей Николаевич. Ветеран АО „Нижневартовскавиа“, генеральный директор предприятия с 2013 по 2018 годы. Был депутатом Думы Нижневартовска 6 созыва. Занимался вопросами хозяйства и строительства, а также безопасности населения», — сообщается в telegram-канале думы Нижневартовска.

Сергей Николаевич обладает званием заслуженного работника транспорта, обладает нагрудными знаками «За заслуги перед городом Нижневартовском», «Отличник Аэрофлота», «Почетный работник транспорта России», лауреат окружной премии «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа».

Родился Сергей Бакунин 29 июля 1946 года в городе Губаха Пермской области. С 1969 года начал трудовую деятельность в ХМАО и проработал в округе 48 лет. Последние годы проживал в Тюмени, где и будет похоронен.

